В китайском парке тигры поймали дрон

Стая тигров в Парке сибирского тигра в Харбине поймала летающий над ней дрон DJI Inspire 1.

Группа тигров некоторое время бегала за дроном, потом один из них прыгнул и поймал аппарат в воздухе.

Тигры подошли к упавшему дрону, один из них отгрыз ему пропеллер. Когда беспилотник начал дымиться, животные отступили.

Запись с тиграми, которую сначала опубликовал канал RT, а потом канал ITV News, стала вирусной. Но издание Motherboard предупредило, что, скорее всего, животных ждет смерть.

