В сеть выложили кадры со съемочной площадки «Ла-Ла Ленда»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авторы показали, как снимался один из главных претендентов на «Оскар» в этом году.

Медиакомпания Lionsgate Films и авторы канала IAMAG опубликовали серию видеороликов, запечатлевших процесс съемок фильма «Ла-Ла Ленд», который в этом году стал лидером по числу номинаций на кинопремию «Оскар»: картина Дэмьена Шазелла будет претендовать на победу сразу в 13 категориях.

В каждом из четырех опубликованных видео сопоставляются кадры, попавшие в финальный вариант картины, и то, как эти же сцены выглядели на съемочной площадке