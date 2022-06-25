Мирний план Путіна для Заходу. 15 пунктів
Нас ці 15 пунктів не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід
Малопопулярний у США журнал National Interest (афільований із Москвою) видав статтю із 15 умовами мирного плану
- Україна внесе в Конституцію «вічний нейтралітет». Її незалежність, нейтралітет, суверенітет і територіальна цілісність гарантуватимуться постійними членами Ради Безпеки ООН і залежатимуть від дотримання Україною умов мирної угоди. Росія визнає легітимність нинішнього уряду України
- Україна визнає анексію Криму
- Росія виведе всі свої військові сили на позиції «до 24 лютого», за винятком лінії фронту на Донбасі.
- У вересні 2022 року в Донецькій та Луганській областях проводиться референдум про незалежність чи повернення під контроль України. Голосування по обидва боки фронту під наглядом ООН чи нейтральних спостерігачів. Право голосу матимуть і біженці. Голоси рахуються разом. Якщо більшість голосів буде за Україну, російські війська покидають Донбас, територія буде демілітаризована (там не буде жодної частини ЗСУ) і зберігаються «права російськомовного населення» за Мінськими домовленостями. Якщо Донбас проголосує за незалежність, ЗСУ виводяться. Російські війська залишитися лише на запрошення «урядів» лднр. У обох випадках Україна погоджується зробити російську однією зі своїх державних мов.
- Росія підтримає заявку України на вступ до ЄС.
- Україна назавжди зупинить усі зв'язки та програми з НАТО – навчання, обмін досвідом та усі поставки зброї, за винятком стрілецької зброї. Україна також погоджується припинити своє членство в програмі НАТО «Партнерство заради миру» та припинити дію угоди про стратегічне партнерство зі США.
- Україна скоротить свої сухопутні війська до 150 000 військовослужбовців і 100 000 резервістів.
- Україна під наглядом Росії погоджується знищити всі свої «ударні системи» (щоби це не значило ). Україні буде заборонено розробляти або купувати будь-які з цих систем зброї. Україні буде заборонено розробляти зброю масового знищення, включаючи ядерну, біологічну або хімічну зброю, Київ закриє всі 26 своїх фінансованих США біологічних дослідницьких лабораторій («спалився» Кремль)
- Повернення додому усіх полонених та біженців
- Жодна зі сторін не буде сплачувати репарації (а Україна, виявляється, їх має платити:), ніяких міжнародних трибуналів
- США та ЄС нададуть широкомасштабну економічну допомогу для відбудови України.
- Відновлення повноцінних дипломатичних стосунків між росією та Україною, а також між росією та країнами НАТО.
- Скасування санкцій проти Росії та обмежень у торгівлі
- США та крани ЄС нададуть письмові гарантії нерозширення НАТО на схід, до колишніх радянських республік та Фінляндії. Росія погоджується на вступ в Альянс Швеції.
- Росія і НАТО починають дискусію щодо включення Росії в архітектуру безпеки Європи, поновлення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і переговори про подальшу угоду до Договору про збройні сили в Європі. Подальша угода щодо ЗСЄ зменшить кількість американських, західноєвропейських військ НАТО та російських військ і баз у Східній Європі. Це включатиме всі країни, які приєдналися до НАТО після 1999 року, а також Білорусь та Україну, зменшення кількість військ до менш ніж 9000 з кожної сторони. Ця угода передбачає, що в разі, якщо Росія ще більше зменшить або навіть ліквідує свою військову присутність в Білорусі та продовжуватиме виконувати умови мирної угоди з Україною, тоді Сполучені Штати та західноєвропейські члени НАТО також зменшать або ліквідують свою об’єднану присутність військ і закриють усі бази в країнах Балтії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини, щоб відповідати виведенню російських військ у Білорусі.
Висновок. Це більше спроба порозумітися із Вашингтоном та Брюселем, ніж із Києвом. Нас ці пункти не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід. Хоча, звісно, може його помусолять трохи у пресі та в кулуарах.
Але і навіть поверховий аналіз вказує на те, що Росія бажає ліквідації суверенітету України і боїться наших ЗСУ.
Б'ємося далі