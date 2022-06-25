Мирний план Путіна для Заходу. 15 пунктів

Нас ці 15 пунктів не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід

Малопопулярний у США журнал National Interest (афільований із Москвою) видав статтю із 15 умовами мирного плану

Україна внесе в Конституцію «вічний нейтралітет». Її незалежність, нейтралітет, суверенітет і територіальна цілісність гарантуватимуться постійними членами Ради Безпеки ООН і залежатимуть від дотримання Україною умов мирної угоди. Росія визнає легітимність нинішнього уряду України Україна визнає анексію Криму Росія виведе всі свої військові сили на позиції «до 24 лютого», за винятком лінії фронту на Донбасі. У вересні 2022 року в Донецькій та Луганській областях проводиться референдум про незалежність чи повернення під контроль України. Голосування по обидва боки фронту під наглядом ООН чи нейтральних спостерігачів. Право голосу матимуть і біженці. Голоси рахуються разом. Якщо більшість голосів буде за Україну, російські війська покидають Донбас, територія буде демілітаризована (там не буде жодної частини ЗСУ) і зберігаються «права російськомовного населення» за Мінськими домовленостями. Якщо Донбас проголосує за незалежність, ЗСУ виводяться. Російські війська залишитися лише на запрошення «урядів» лднр. У обох випадках Україна погоджується зробити російську однією зі своїх державних мов. Росія підтримає заявку України на вступ до ЄС. Україна назавжди зупинить усі зв'язки та програми з НАТО – навчання, обмін досвідом та усі поставки зброї, за винятком стрілецької зброї. Україна також погоджується припинити своє членство в програмі НАТО «Партнерство заради миру» та припинити дію угоди про стратегічне партнерство зі США. Україна скоротить свої сухопутні війська до 150 000 військовослужбовців і 100 000 резервістів. Україна під наглядом Росії погоджується знищити всі свої «ударні системи» (щоби це не значило ). Україні буде заборонено розробляти або купувати будь-які з цих систем зброї. Україні буде заборонено розробляти зброю масового знищення, включаючи ядерну, біологічну або хімічну зброю, Київ закриє всі 26 своїх фінансованих США біологічних дослідницьких лабораторій («спалився» Кремль) Повернення додому усіх полонених та біженців Жодна зі сторін не буде сплачувати репарації (а Україна, виявляється, їх має платити:), ніяких міжнародних трибуналів США та ЄС нададуть широкомасштабну економічну допомогу для відбудови України. Відновлення повноцінних дипломатичних стосунків між росією та Україною, а також між росією та країнами НАТО. Скасування санкцій проти Росії та обмежень у торгівлі США та крани ЄС нададуть письмові гарантії нерозширення НАТО на схід, до колишніх радянських республік та Фінляндії. Росія погоджується на вступ в Альянс Швеції. Росія і НАТО починають дискусію щодо включення Росії в архітектуру безпеки Європи, поновлення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і переговори про подальшу угоду до Договору про збройні сили в Європі. Подальша угода щодо ЗСЄ зменшить кількість американських, західноєвропейських військ НАТО та російських військ і баз у Східній Європі. Це включатиме всі країни, які приєдналися до НАТО після 1999 року, а також Білорусь та Україну, зменшення кількість військ до менш ніж 9000 з кожної сторони. Ця угода передбачає, що в разі, якщо Росія ще більше зменшить або навіть ліквідує свою військову присутність в Білорусі та продовжуватиме виконувати умови мирної угоди з Україною, тоді Сполучені Штати та західноєвропейські члени НАТО також зменшать або ліквідують свою об’єднану присутність військ і закриють усі бази в країнах Балтії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини, щоб відповідати виведенню російських військ у Білорусі.

Висновок. Це більше спроба порозумітися із Вашингтоном та Брюселем, ніж із Києвом. Нас ці пункти не влаштовують. І дух цього документу теж не влаштує Захід. Хоча, звісно, може його помусолять трохи у пресі та в кулуарах.

Але і навіть поверховий аналіз вказує на те, що Росія бажає ліквідації суверенітету України і боїться наших ЗСУ.

Б'ємося далі

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.