Проблеми у іранського лева

Новорічний сюрприз з Персії

Мовою оригіналу Тактический союзник Кремля в противостоянии с Западом, прежде всего с США, и в решении текущих задач на Ближнем Востоке, в частности в Сирии – Исламский Иран переживает очередную волну протестов. Неожиданно для властей протесты вспыхнули на прошлой неделе в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Люди вышли на улицы,

Новорічний сюрприз з Персії

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Тактический союзник Кремля в противостоянии с Западом, прежде всего с США, и в решении текущих задач на Ближнем Востоке, в частности в Сирии – Исламский Иран переживает очередную волну протестов.

Неожиданно для властей протесты вспыхнули на прошлой неделе в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани.

Из-за скудной информации из страны приходят противоречивые сведения. По данным британской корпорации ВВС, 52 человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов. В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов. Катарский телеканал «Аль Джазира» показал кадры, снятые, видимо, на мобильный телефон одним из участников протеста, из которых видны столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Некоторые протесты вылились в более широкие манифестации против властей с призывами освободить политических заключенных и положить конец избиениям демонстрантов полицейскими.

Между тем, с целью демонстрации уверенности и контроля ситуации со стороны правящего теократического режима, государственное телевидение сообщило, что «беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 10 человек». Кроме того, оно сообщает, что иранские силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. Президент страны аятолла Рухани в телеобращении призвал право на выражение недовольства, но категорически выступил против беспорядков.

Необходимо отметить, что нынешние протесты стали самой крупной демонстрацией общественного инакомыслия со времени масштабных шествий в поддержку реформ в 2009 году. Напомним, что тогдашние события, названные «Зеленой революцией», были связаны с недовольством результатами президентских выборов.

Тогда, после официального объявления ЦИК победы Ахмадинежада в Иране начались массовые выступления сторонников кандидата Мир-Хосейна Мусави – выступавшего за широкие реформы. В Тегеране несколько тысяч человек вышли на демонстрации под лозунгами «Долой диктатора!» и «Смерть диктатору!». Полиция жёстко, в том числе с применением дубинок и слезоточивого газа, разгоняла стихийные демонстрации, вскоре переросшие в беспорядки.

Если события 2009 года были спровоцированы главным образом внутренними причинами, то нынешние выступления носят более широкий характер. Следует прежде всего отметить такой новый момент, что демонстранты скандировали лозунги, направленные не только против Рухани, но и против верховного духовного лидера Хаменеи, и клерикального правления в целом, чего не наблюдалось ранее.

Протестующие выкрикивали: «Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами». Протесты даже проводились в Куме, святом городе, где живут высокопоставленные священнослужители и находится центр подготовки шиитских кадров.

Еще одно важнейшее отличие сегодняшних антирежимных выступлений – демонстранты также выражают гнев по поводу вмешательства Ирана в дела других стран. В Мешхеде, в частности, некоторые люди скандировали: «Не Газа, не Ливан, моя жизнь – Иран!», указывая на то, что власти уделяют больше внимания внешним, а не внутренним проблемам.

Иностранные наблюдатели проводят параллели с началом войны в Ливии и Сирии, где с протестов молодежи начинались будущие кровавые события. В Ливии, как известно, это привело к падению режима. В Сирии также бы привело, если бы не вмешательство России, которая вместе с Ираном сохранила марионетку Асада на части территории. На видеозаписях, размещенных в интернете, слышно, как демонстранты скандируют: «Оставьте Сирию, подумайте о нас!»

Целесообразно отметить, что в 2009-м году властям удалось локализовать протесты после выборов и на пике санкций, которые не смогли привести к изменению курса Ирана. Сейчас же в случае дальнейшего разрастания протестных выступлений и неспособности властей их обуздать, ухудшение внутриполитической ситуации в стране может иметь серьезные последствия для всего региона, где аятоллы пытаются играть более активную роль после снятия международных санкций.

Вполне очевидно, что для США и Саудовской Аравии, которые наряду с Израилем являются оппонентами Ирана, очень выгодно ослабить влияние шиитского тегеранского режима на Ближнем и Среднем Востоке. Прежде всего для передела сфер влияния в Сирии, инициированного Путиным при участии Эрдогана, а также ослабления позиций проиранской группировки «Хезбалла» в Ливане и мятежников хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.

Однако наиболее невыгодны проблемы в Иране именно у России, поскольку для Путина – это ситуативный партнер, с помощью которого он, в том числе, сохранил марионеточный режим Асада в Сирии и влияние в этой стране. Российско-иранский альянс вполне может расколоться, если иранским властям все больше придется отвлекаться на внутренние проблемы и прибегать к помощи верных ополченцев из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который, кстати, пока отвлекается для участия в сирийских событиях.

А это, в свою очередь, учитывая непредсказуемость Эрдогана и его внутренние собственные «тараканы», отрицательно скажется в целом на эффективности функционирования тройственной коалиции Москва – Тегеран – Анкара, заявившей свои непомерные претензии на послевоенное устройство Сирии – так называемый Астанинский процесс.

Трудно пока предсказать, как будут развиваться дальнейшие события в Иране. Тем не менее, не вызывает сомнений то обстоятельство, что эти неоднозначные события являются не только новогодним сюрпризом, но и серьезным предупреждением для Кремля. А именно: бесконечное преобладание надуманных внешних проблем над актуальными внутренними потребностями чревато для авторитарных, идеологизированных государств, коими несомненно являются шиитский режим в Тегеране и православно-чекистский правящий ареопаг в Москве.

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