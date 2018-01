США скличе екстрене засідання ООН через протести в Ірані

США скличуть і засідання Ради ООН з прав людини

Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них.

Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції.

«В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати. Іранський народ вимагає свободу», - заявила Хейлі.

.@USUN Ambassador Haley holds a press conference at the @UN to discuss #Iran, #NorthKorea, #Pakistan, and more. pic.twitter.com/a1xgduqLum