США скличе екстрене засідання ООН через протести в Ірані
- Вчора, 23:29
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США скличуть і засідання Ради ООН з прав людиниНайближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них.
Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції.
«В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати. Іранський народ вимагає свободу», - заявила Хейлі.
.@USUN Ambassador Haley holds a press conference at the @UN to discuss #Iran, #NorthKorea, #Pakistan, and more. pic.twitter.com/a1xgduqLum— Department of State (@StateDept) 2 січня 2018 р.
Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.
За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.
Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.
Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.
30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.
Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.