США скличе екстрене засідання ООН через протести в Ірані

США скличуть і засідання Ради ООН з прав людини

Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них. Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції. «В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати.



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Засідання Ради Безпеки ООН

США скличуть і засідання Ради ООН з прав людини

Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них.

Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції.

«В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати. Іранський народ вимагає свободу», - заявила Хейлі.

Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.

За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.

Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.