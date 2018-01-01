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    США скличе екстрене засідання ООН через протести в Ірані

    США скличуть і засідання Ради ООН з прав людини
    Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них. Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції. «В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати.
    • Вчора, 23:29
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    <span class="irc_pt" dir="ltr">Засідання Ради Безпеки ООН</span>
    Засідання Ради Безпеки ООН

    США скличуть і засідання Ради ООН з прав людини

    Найближчим часом Сполучені Штати скличуть екстрене засідання ООН через протести в Ірані та реакцію уряду країни на них.

    Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Хейлі на прес-конференції.

    «В ООН повинні висловитися. Через декілька днів ми зберемо екстрене засідання в Нью-Йорку і у Раді ООН з прав людини в Женеві. Ми не повинні мовчати. Іранський народ вимагає свободу», - заявила Хейлі.

    Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.

    За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.

    Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта. 

    Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

    30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

    Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.

    телебачення США Іран ООН протест
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