Вірменію попереджають помідорами

Россільгоспнагляд закордонних справ

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Одним из многочисленных «достижений» путинского правления является использование специфического органа – Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Россельхознадзор» в качестве политического инструмента давления на третьи страны, прежде всего бывшие советские республики, а на деле все чаще подменяя министерство иностранных дел.

Причем объектами Россельхознадзора становятся не только проблемные для Москвы страны – Балтии, Украины, Грузии, Молдовы, но даже государства, входящие вместе с Россией в так называемый Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС).

Три года новоиспеченного Союза (официально функционирует с 1 января 2015 г.) показало, что путинско-назарбаевский проект под названием ЕАЭС функционирует с трудом, полон противоречий и серьезных разногласий. За это время Россия под различными предлогами регулярно вводила торговые ограничения и эмбарго на товары, ввозимые из стран-членов – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, что вызывало недовольство последних.

Наиболее откровенным оппонентом, часто нервирующим Москву, выступает Беларусь. В частности, А. Лукашенко в последнее время нелицеприятно высказывается относительно «интеграционных процессов» в рамках Союза и негативной роли России в их политизированности. Запоминающимся стало резкое выступление батьки в февраля 2017 года на пресс-конференции в Минске, содержавшее ряд критических высказываний в адрес России. В частности, недовольство белорусского лидера касалось сокращения поставок нефти, цен на газ и действий главы Россельхознадзора С. Данкверта. Кроме того, он обвинил Россию в нарушении международных договоров.

На южном фланге ЕАЭС, представленным Арменией, в последнее время произошли изменения, которые, безусловно, могут сказаться не только на двусторонних российско-армянских отношениях, но и на единстве и деятельности этой организации. Дело в том, что к власти в Армении пришел представитель оппозиции, который ранее выступал против вступления в ЕАЭС, а затем призывал к выходу из этой группировки, считая, что она не приносит пользу стране. Правда, сейчас новый премьер старается не затрагивать эту тему и даже пообещал принять участие в очередном заседании ЕАЭС.

Отметим, что Кремль всегда внешне спокойно реагировал на выпады против ЕАЭС и соответственно роли России в нем, звучавшие ранее в Ереване со стороны оппозиции. Тем не менее, как бы Кремль не старался свести упреки армянской оппозиции к внутренним разборкам в стране и переадресовать их бывшему главе Армении Саргсяну, все же обострение ситуации в этой стране говорит о том, что дела на постсоветском пространстве, на которое претендует Россия, и прежде всего в его южной части, складываются не в пользу кремлевского чекиста.

Не будет преувеличением сказать о том, что сейчас наступил момент истины как в отношениях между Москвой и Ереваном, так и будущего Армении в ЕАЭС. Хотя официальная Москва внешне не демонстрирует своего недовольства изменениями в Армении, все же, представляется, в целях профилактики в ход пускается излюбленный инструмент – Россельхознадзор.

10 мая на официальном сайт этого ведомства, распространена информация «О поступлении заражённой карантинными объектами партий полкарантинной продукции из Республики Армения на территорию Российской Федерации».

Россельхознадзор допустил введение временных ограничений на ввоз помидоров и огурцов из Армении после того, как в партиях этих овощей были выявлены насекомые-вредители.

Отмечается, что в мае 2018 года Россельхознадзор усилил карантинный фитосанитарный контроль поступающей из Армении продукции через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». В период с 3 по 9 мая специалистами Россельхознадзора было выявлено семь случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов – томатной минирующей моли на помидорах и западного (калифорнийского) цветочного трипса на огурцах. Вся продукция возвращена экспортеру.

Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Армении с требованием провести официальное расследование по нарушениям и принять меры по недопущению подобных случаев.

Обращает на себя внимание тот факт, что именно в мае российский эрзацМИД – Россельхознадзор усилил контроль за импортируемой продукцией из Армении, в тот момент, когда там проходили протестные выступления, что лишь свидетельствует о политической ангажированности «выявления вредных веществ в помидорах и огурцах».

С другой стороны, вряд ли эти действия и заявления Россельхознадзора можно назвать обдуманными. Они только усиливают позиции тех кругов в Армении, которые продолжают сомневаться как в равноправном торгово-экономическом сотрудничестве с Россией, так и в эффективности и целесообразности участия страны в ЕАЭС.

Джерело: Каспаров.ру

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