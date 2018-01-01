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    Кількість жертв протестів в Ірані зросла до 23

    За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів
    Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб. Про це повідомляє Anadolu. «Під час антиурядових акцій в Ірані загинули не менше 23-х осіб», – йдеться в повідомленні. За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні
    • Вчора, 23:17
    • Розсилка

    За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів

    Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.

    Про це повідомляє Anadolu.

    «Під час антиурядових акцій в Ірані загинули не менше 23-х осіб», – йдеться в повідомленні.

    За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.

    Як відомо, з минулого четверга в містах Ірану проходять антиурядові демонстрації, учасники яких висловлюють невдоволення рівнем життя.

    Раніше повідомлялося про 20 загиблих і 450 затриманих. 

    Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта. 

    Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

    30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

    Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.

    Іран протест
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