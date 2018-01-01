Кількість жертв протестів в Ірані зросла до 23

За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів

Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб. Про це повідомляє Anadolu. «Під час антиурядових акцій в Ірані загинули не менше 23-х осіб», – йдеться в повідомленні. За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні



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За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів

Кількість загиблих у результаті зіткнень протестувальників із силами безпеки в Ірані збільшилася до щонайменше 23 осіб.

Про це повідомляє Anadolu.

«Під час антиурядових акцій в Ірані загинули не менше 23-х осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними влади Ірану, були затримані не менш як 500 демонстрантів, проте неофіційні джерела повідомляють, що число затриманих у рази більше.

Як відомо, з минулого четверга в містах Ірану проходять антиурядові демонстрації, учасники яких висловлюють невдоволення рівнем життя.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих і 450 затриманих.

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.

Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.