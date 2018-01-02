Заарештованим учасникам протестів в Ірані може загрожувати страта

Всього в Ірані за кілька днів протестів заарештували близько 700 людей

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта. Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді. «З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання, їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які



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Всього в Ірані за кілька днів протестів заарештували близько 700 людей

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у «неприязні до Бога», за що їм може загрожувати страта.

Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді.

«З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання, їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади», – передає іранське інформагентство Tasnim слова Казанфарабаді.

Про яку кількість заарештованих ідеться, він не уточнив.

Всього в країні за кілька днів протестів заарештували близько 700 людей, із них щонайменше 450 – у столиці країни Тегерані. Заступник міністра внутрішніх справ Ірану заявив, що 90% заарештованих не старші 25 років.

Нагадаємо, 28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах, що на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. В цей же день, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах пройшли провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей заарештували.

Джерело: Радіо Свобода