Перший день Помпео

Про першу зарубіжну поїздку нового держсекретаря США

Мовою оригіналу Ещё не остыли в прошлый четверг дебаты в Сенате США по утверждению Майка Помпео главой Госдепартамента, как новоиспеченный госсекретарь уже в субботу прибыл с трехдневным визитом на Ближний Восток, посетив поочередно Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию. Тем самым был подчеркнут текущий приоритет его деятельности, направлен

Державний секретар США Майк Помпео

Про першу зарубіжну поїздку нового держсекретаря США

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Ещё не остыли в прошлый четверг дебаты в Сенате США по утверждению Майка Помпео главой Госдепартамента, как новоиспеченный госсекретарь уже в субботу прибыл с трехдневным визитом на Ближний Восток, посетив поочередно Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.

Тем самым был подчеркнут текущий приоритет его деятельности, направлен недвусмысленный сигнал Москве о том, что ближневосточный регион, включая его горячие точки – Сирию и Йемен – продолжает оставаться важнейшим объектом внешней политики Вашингтона. Особенно с учётом того, что Путин, при содействии его ситуативных партнеров-конъюнктурщиков в Турции и Иране, пытается серьезно видоизменить баланс сил в регионе, создать новые военно-политические альянсы, ведущие лишь к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока.

Встречи и переговоры Помпео в Эр-Риаде, Тель-Авиве и Аммане были сфокусированы вокруг четырех главных тем – укрепление единства стран региона, иранская ядерная программа, война в Сирии и нынешнее обострение палестино-израильского конфликта. Катарский телеканал «Аль-Джазира» вел репортажи о ходе поездки госсекретаря, включая прямое включение с совместных пресс-конференций.

В Саудовской Аравии Помпео встретился за ужином с наследным принцем Мухаммадом бен Сальманом, провел переговоры со своим саудовским коллегой Адилем аль-Джубейром и провел совместную пресс-конференцию. Характерно то, что Помпео не стал отвечать на вопросы, а лишь сделал резкие заявления в адрес Ирана.

«Иран дестабилизирует ситуацию в регионе», – сказал Помпео и добавил: «Иран поддерживает ополченцев и террористические группировки. Продает оружие йеменским хоуситам и совершает кибератаки. К тому же поддерживает совершающий убийства режим Асада». Затем Помпео, не называя Катар, который как известно находится в блокаде со стороны ряда арабских монархий, сказал: «Союз Персидского залива важен, и нам нужно сделать это».

Аль Джубейр, в свою очередь, заявил, что его страна поддерживает «политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и поддерживает предложение внести поправки в ядерное соглашение с Ираном». Джубейр также предложил провести дополнительные инспекции на ядерных объектах Ирана и призвал к дополнительным санкциям в отношении этой страны. Что вряд ли понравится Москве, которая поддерживает Тегеран в вопросе ядерного соглашения. Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдулазизом Эль Саудом.

В Тель-Авиве на демонстративно теплой встрече с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху госсекретарь США ещё раз подтвердил решение президента Трампа о переносе посольства США в Иерусалим, при этом подчеркнул, что нерешённость палестино-израильского конфликта – главная причина нестабильности Ближнего Востока.

Естественно, на переговорах в Тель-Авиве иранская тематика была в центре внимания. Накануне приезда Помпео Тегеран пригрозил «ответом» Тель-Авиву на авиаудар по сирийской базе Шайрат. Ракетному обстрелу она подверглась в ночь на 17 апреля. Официально Израиль не брал на себя ответственность за эту атаку, однако издание Al Masdar со ссылкой на собственный источник тогда сообщило, что, по мнению сирийских военных, за атакой стоял именно Израиль. Как указал собеседник издания, военные самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Ливана.

Помпео заявил, что США обеспокоены в связи с «дестабилизирующими и злонамеренными» действиями Ирана в отношении Израиля. Он добавил, что «тесное сотрудничество с такими близкими союзниками, как Израиль, является самым важным в противостоянии дестабилизирующим и злонамеренным действиям Ирана на Ближнем Востоке и по всему миру», приводит его слова агентство Reuters.

Если в Эр-Рияде и Тель-Авиве были сделаны серьезные и откровенные заявления, главным образом, в адрес Тегерана, то в столице Иордании Аммане новый госсекретарь США на совместной пресс-конференции, обсуждая ситуацию в Сирии, наряду с Ираном намекнул на Россию и Турцию. Как известно, эти три страны в рамках так называемых Астанинских договоренностей пытаются урегулировать сирийский конфликт с учётом собственных конъюнктурных соображений. В этой связи Майк Помпео особо подчеркнул, что США признают Женевский процесс мирного урегулирования под эгидой ООН, с Резолюцией СБ № 2254 по Сирии, ни словом не обмолвившись об «Астане».

Представляется, что первая поездка Помпео на Ближний Восток, если даже и не вызовет скрытую тревогу в Тегеране, Москве и Анкаре, то, по крайней мере, заставит серьезно задуматься кремлевского чекиста, турецкого исламиста-манипулятора и иранских мулл о решительности Вашингтона. Следует отметить, что ведущие СМИ Израиля и арабских стран уже назвали поездку Помпео антииранской, что вряд ли понравится Москве, которая поддерживая Тегеран в вопросе ядерного соглашения, при этом явно раздражена израильско-иранским противостоянием.

Свидетельством этого может служить неожиданные действия Кремля. Показательные учения с участием ракет «Калибр» показали, что Москва устала от капризов иранцев. Из-за угроз Тегерана Казахстан уже пустил к себе американцев. Бушующая сейчас Армения также расположена недалеко от нестабильного Ближнего Востока. Путину придется на это реагировать, так как на карту поставлен не только и не столько его имидж как «спасителя» Сирии, но и как традиционного русского «друга» курдов, которых прессует Эрдоган, при поддержке тех же тегеранских мулл и молчаливом согласии Москвы.

Нет сомнения, что как иранцам, так и туркам надоели эксперименты, которые над ними ставят режимы аятолл и ползучего исламиста Эрдогана. Прежде всего – национальным меньшинствам этих стран. Хотя, в действительности, в частности, меньшинством в Иране являются и сами персы, которые на сегодня, по официальным данным, составляют не более 45% населения. Слишком поучительным оказался пример Ирака и Сирии. Ни одному из национальных меньшинств Ирана от азербайджанцев до курдов, белуджей и туркмен не хочется повторить судьбу курдов-езидов.

Ситуация на Ближнем Востоке и за его пределами разогревается, причём разогревается, во многом, искусственно. Причина ясна: после «арабской весны», разрушившей всю прежнюю систему сдержек и противовесов, расширение военного присутствия России в регионе, активизация других региональных акул, прежде всего Ирана и Турции, привели к новой конфигурации Ближнего Востока.

Не будет преувеличением сказать: Трамп пытается доказать, что привык делать то, что обещал. Активизация на Ближнем Востоке и сдерживание там деструктивных сил после политики умиротворения Обамы – одно из его обещаний. Поэтому, едва вступив в должность, госсекретарь США и, как утверждает американская пресса, человек, верный лично Трампу, Майк Помпео в первую очередь срочно осуществляет поездку в самое сердце региона.

Джерело: Каспаров.ру

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