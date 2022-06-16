  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Агія Загребельська
  4. Про візит Макрона, Шольца та Драгі
рус
    Думки вголос

    Про візит Макрона, Шольца та Драгі

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва - Про візит Макрона, Шольца та Драгі
    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва
    фото: La Repubblica

    Україна отримала гарний сигнал від наших партнерів

    Такі візити – передвісники хороших новин та ефективний спосіб привернути увагу європейських виборців та західних ЗМІ до України в конструктивному контексті.

    Всі троє – не найкращі комунікатори та не професійні оратори.

    Драгі перше інтерв'ю за останній більш ніж рік дав як раз щодо України кілька днів тому.

    Він не особливо публічний, а значна частина медіа в Італії дуже проросійсько налаштовані. Й потрібно чимало часу, щоб викинути все те кремлівське сміття з мізків. Проте сам Драгі – друг України та сильний лідер, який неймовірними складнощами, але переконує італійську коаліцію чинити опір Росії разом з нами.

    Стиль спілкування Макрона складний. Деякі висловлені ним ідеї не одразу зрозумілі, через що зачасти критикують його за те, що слухачі самі додумали, а не за те, що він мав на увазі насправді. Його вислів перед виборами «хочу розізлити невакцинованих» – більш ніж доступно показує провальність його комунікацій.

    Тому і є деякі нерозуміння нами його висловлювань. Проте Франція постачає Україні багато важливої зброї та вона разом з Німеччиною є найбільшими донорами фондів ЄС, з яких ми отримуємо допомогу.

    Шольц – людина без емоцій. Був. До українців :)

    Шольца вперше побачили емоційним кілька днів тому, коли він відповідав на чергове наше звинувачення. Він взагалі не говорить, як і більша частина німців не любить зайві слова. Але Німеччина – друг та союзник України, як би нам не здавалося зворотнє.

    Приємних новин, переконана, візит принесе багато: починаючи від політичних (кандидатство), закінчуючи оборонними (зброя) та фінансовими (гроші).

    Тому, для нас важливо, щоб цей візит стався. Для російсько-китайської пропаганди, звичайно, не менш важливо, щоб його не було.

    Особливо враховуючи те, що і Путін, і Сі втратили (так, я впевнено кажу це в минулому часі, саме втратили, вже) трьох лідерів трьох найбільших економік ЄС.

    Хоча до 24 лютого кожен з них здавався лояльним і до Москви, і до Пекіну.

    Тож зараз обидва витрачають та витрачатимуть чималі ресурси, щоб силою їх розвернути. І як би вони не тужилися, це неможливо.

    Читайте також: Три лідери найбільших країн Європи у Києві

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина зброя війна путін гроші Франція Італія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Про візит Макрона, Шольца та Драгі