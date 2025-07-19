Санкційний прорив Європи. Що буде з цінами на нафту?

Що буде з цінами на нафту?

Заборона на нафтопродукти, виготовлені з російської нафти – непростий крок для ЄС.

Важливо буде, звичайно, подивитися на повний текст. Особливо виключення/умови. Проте ринки вже відреагували підняттям цін 15% європейського ринку дизельного пального – це індійський та турецький продукт. Обидві країни – лідери по купівлі російської дешевої нафти. Це вплине на ціну на стелі. Щонайменш у короткостроковій перспективі, доки запаси в ЄС на низькому рівні.

Були сумніви, що у підсумку ЄС це зробить. Є питання, як можна проконтролювати з якої нафти продукти. Проте, це рішення демонструє впевнену рішучість Європи, що надихає та радує.

Санкції на індійський НПЗ Nayara Energy, 49,13% якого належить «Роснафті» – ще один санкційний прорив. Це вперше.

Ми знаємо як працюють санкції на тіньовий флот та цінова стеля. Знаємо, як РФ це обходить. Але санкції на індійський НПЗ – це незвідані води для ринку.

Особливо, враховуючи, що у цей момент «Роснафта» вела перемовини про продаж своєї частки в цьому заводі найбільшій за ринковою вартістю компанії Індії Reliance, яка належить мільярдеру Мукешу Амбані, та на додаток є найбільшим нафтопереробним бізнесом в Індії та найбільшим індійським споживачем російської нафти Не зрозуміло, як Reliance зможе закрити угоду та чи зможе.

Вже є реакція МЗС Індії, що вони не погоджуються з жодними односторонніми заходами та проти подвійних стандартів, особливо в енергетиці.

Ринки, для яких функціонувати у непередбачуваності та турбулентності, вже нова норма, в очікуванні, які будуть результати від цього нового санкційного ландшафту.

Не сумнівайтеся, 18 санкційний пакет ЄС сильний.