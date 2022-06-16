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    Політика

    Три лідери найбільших країн Європи у Києві

    Три лідери найбільших країн Європи у Києві
    фото: La Repubblica

    Німецькі ЗМІ пишуть, що їхній канцлер везе до Києва «позитивні новини»

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Про це повідомляють ЗМІ. Фото з потяга опублікувало італійське видання La Repubblica.

    За даними німецьких ЗМІ, лідери трьох країн вночі зустрілися у польському Жешуві і вже звідти відправились суходолом до Києва.

    При цьому, зазначається, що Шольц везе до Української столиці «позитивні новини».

    Зазначимо, що це перший візит цих європейських лідерів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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    Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

    Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

    Нагадаємо, що раніше Макрон закликав «не принижувати» Росіючерез війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».


    Теги: росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Три лідери найбільших країн Європи у Києві