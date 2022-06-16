Українські військові знищили ворожих диверсантів

ДРГ виявили на напрямку Єгорівка – Шевченко

Українські військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

Раніше повідомлялося, що у Мар'їнці на Донеччині Нацгвардія мінометом знищила позицію російських диверсантів разом з окупантами.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

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