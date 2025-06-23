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Агія Загребельська Українська юристка

Удар США по Ірану. Якої відповіді можна очікувати?

glavcom.ua
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Трамп переможе, якщо Іран стримає відповідь?
фото: depositphotos.com

«Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо усвідомити поточну реальність»

Трохи підсумків. Не знищено, а суттєво пошкоджено.

МАГАТЕ зазначає, що немає перевищення радіаційного фону. Тобто, місця зберігання збагаченого урану, можливо, не ушкоджені.

Maxar за три дні до удару зафіксував аномальну активність на найглибшому ядерному обʼєкті та десятки вантажівок. Можливо, Іран готувався. Тегеран кілька тижнів тому заявляв, що є четверта локація. Невідомо чи це правда.

Головний висновок, який Іран може винести відсьогодні: ракети та партнери не рятують, залишається тільки ядерна зброя. Нетаньяху рейтинги зростають. Навіть затяті суперники дають захоплені оцінки. На короткій дистанції Трамп виглядатиме переможцем, якщо відповідь Ірану буде стриманою.

В Ірану для стриманої відповіді є багато складових:

  • КНР, які проти зростання цін на нафту та підтримують тривале буксування США на Близькому Сході;
  • відсутність варіантів хорошої відповіді;
  • потреба у часі та просторі, аби оцінити втрати та вибудувати шлях до ядерної зброї;
  • усвідомлення, що вони вже провалилися, і бажання потягнути США та Ізраїль за собою;
  • сильні сусіди, які не приймуть блокування енергетичних логістичних шляхів;
  • неушкоджені іранські енергетичні обʼєкти та потреба продовжувати продаж власної нафти для підтримки валютних надходжень.

Все ніби говорить, що відповідь Ірану має бути стриманою, а війна довгою. Але лише якщо керуватися холодною логікою нашої оптики. В Ірану, Ізраїля та США вона точно інша.
Скоро відкриваються азійські ринки з першими вироками нафтовим цінам.

Ринки ніби вже звикли жити в умовах постійної волатильності. Те, що ще вчора змушувало їх нервувати, сьогодні сприймається аномальним спокоєм. Але бажання заробити на ризиках – природно для бізнесу. Тому ціни перших днів можуть бути не релевантними.

Заява на саміт НАТО про збільшення до 5% узгоджена, тому залишається достатньо простору для обговорення війни на Близькому Сході за наявності бажання. У декого його вже немає. Як, наприклад, президент Південної Кореї, який сьогодні повідомив, що не відвідає саміт. У цей час країни затоки, де розташовані американські військові обʼєкти, готуються до ударів.

Президент Пакистану говорить з премʼєром Ірану. Унікально, Пакистан був останнім іноземним лідером, який зустрічався з Трампом перед ударом. І має шанс використати своє вдале становище.

Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо усвідомити поточну реальність. А ми чекаємо відбій, щоб поспати і завтра знов ставати у стрій та вести наш власний бій – за українське майбутнє.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран ядерна зброя Ізраїль зброя війна США

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Агія Загребельська

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