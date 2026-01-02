Найкращий новорічний подарунок для України

Рішення, що може змінити хід історії

І хоча для самого Буданова це рішення на межі з самогубством, для українців – це можливість, яку ми заслужили.

Багато сильних та справжніх вірять у нього. Їх обʼєднання з новими силами навколо нашої спільної для всіх мрії – безспірний результат цього неочікуваного, але на 100% правильного кадрового рішення.

Він знає глибинне впливове краще за будь-кого, хто міг зайти у цей кабінет. Новий етап суттєво якісніших та осмислених відносин зі світом – ще один неминучий результат.

Він вміє у стратегію, яка є невідʼємною частиною майже всього його життя. Нарешті, ми попрощаємося з плануваннями горизонтом в добу

Він про силу, ефективність, результат замість імітації, форми та «тупо немає повноважень». Це шанс вдихнути іншу динаміку, сутність, пріоритети та фокус у те, що робить державна машина щодня.

Справедливо сумніватися, що одна людина, одне рішення, один підпис можуть бути таким game changer, однак історію роблять особистості, а не системи. Роль особистості недооцінена, системи ж навпаки, переоцінена. І Буданов – це точно та сама особистість, яка спроможна змінити хід історії.

Най так і буде.