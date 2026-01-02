Головна Думки вголос Агія Загребельська
Агія Загребельська Українська юристка

Найкращий новорічний подарунок для України

glavcom.ua
Кирило Буданов очолить Офіс президента
фото: AP

Рішення, що може змінити хід історії

І хоча для самого Буданова це рішення на межі з самогубством, для українців – це можливість, яку ми заслужили.

Багато сильних та справжніх вірять у нього. Їх обʼєднання з новими силами навколо нашої спільної для всіх мрії – безспірний результат цього неочікуваного, але на 100% правильного кадрового рішення.

Він знає глибинне впливове краще за будь-кого, хто міг зайти у цей кабінет. Новий етап суттєво якісніших та осмислених відносин зі світом – ще один неминучий результат.

Він вміє у стратегію, яка є невідʼємною частиною майже всього його життя. Нарешті, ми попрощаємося з плануваннями горизонтом в добу
Він про силу, ефективність, результат замість імітації, форми та «тупо немає повноважень». Це шанс вдихнути іншу динаміку, сутність, пріоритети та фокус у те, що робить державна машина щодня.

Справедливо сумніватися, що одна людина, одне рішення, один підпис можуть бути таким game changer, однак історію роблять особистості, а не системи. Роль особистості недооцінена, системи ж навпаки, переоцінена. І Буданов – це точно та сама особистість, яка спроможна змінити хід історії.

Най так і буде.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Агія Загребельська

Найкращий новорічний подарунок для України
