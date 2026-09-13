90% західних компонентів для РФ йде через Китай. Тиснути треба на Пекін

Західні елементи, які були вилучені з ірано-російських дронів-камікадзе Shahed («Герань») та російських «Гербер»

Чому в України немає «срібної кулі»

Щодо західних компонентів в російській зброї:

1. Близько 90% іде через КНР.

Щоб зупинити ці поставки, треба тиснути на Пекін. Останній відповідає рідкоземельними, наприклад. Або ще ускладненням поставок до ЄС, тобто нам теж

2. Здебільшого це так звані цивільні компоненти – тренд в тому числі нашого мілтеку.

Це ускладнює і навіть унеможливлює запровадження до них жорстких обмежувальних заходів

Вже не кажу про дрони «з гамна і веток».

3. Західні виробники компонентів можуть і мають посилювати комплаєнс.

Але разом з його посиленням РФ буде покращувати свої схеми обходу. Це здорожчає кінцеву ціну, збільшить строк поставки, але не зупинить

4. Американці були королями санкцій. Бо долар, десятиріччями працююча інфраструктура, обсяги торгівлі, човникова дипломатія, розвідки.

Утворену Вашингтоном порожнечу цивілізований світ не зміг заповнити. І цей перелік можна продовжувати.

Так, ми можемо та маємо робити більше. І за чотири роки Україна зробила майже неможливе на цьому треку.

Перш за все завдяки злагодженій роботі державного, приватного та громадського сектору.

Але немає срібної кулі. Немає рішення або дії, яку Україна могла б зробити в санкціях і це б перевернуло стіл. Кілька відсотків туди – сюди – так, але не більше.