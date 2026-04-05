Головна Думки вголос Агія Загребельська
search button user button menu button
Агія Загребельська Українська юристка

Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Ринки ще не відчули повноцінного шоку від закриття протоки. І ось чому

Ресурси, які вийшли на ринок до початку війни на Близькому Сході, тільки зараз доходять до споживачів. Саме вони поки що тримають систему від різкого обвалу. Те, що ми бачимо сьогодні – це лише ціни на нафту, газ і добрива.

Наступний етап – дефіцит. І його неможливо швидко закрити. Нарощування нових потужностей – це щонайменше пів року.

При цьому навіть припинення бойових дій не гарантує відкриття протоки. Іран буде використовувати цю ситуацію як інструмент тиску, вимагаючи поступок, на які США, Ізраїль і країни затоки не готові легко піти.

У такій реальності російський ресурс виглядає не політичним вибором, а єдиним швидким «рятівним колом» для частини ринку.
Європа в цей час буде змушена концентруватися на порятунку власної економіки – і стане одним із головних програвших.

Паралельно американські запаси озброєння, виснажені війною на Близькому Сході, не зможуть у потрібних обсягах постачатися в Україну.

І це створює для нас ідеальний шторм. Менше зовнішньої підтримки. Більше ресурсів у ворога. Вищий глобальний тиск. У таких умовах є лише одна стратегія – максимальна мобілізація власних ресурсів і їх ефективне використання. Це має бути нашим пріоритетом.

Ми не можемо продовжувати жити з розрахунком «якось пропетляємо». Можливо і «пропетляємо» Але стратегія «пощастить» – завжди гра на зниження шансів. І з кожним днем їх стає менше.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта ціни Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua