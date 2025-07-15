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Анатолій Гриценко український політик і військовий діяч, колишній міністр оборони України

Попереду в України, ймовірно, найтяжчі 50+ днів

glavcom.ua
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Що вирішив Трамп?

• 1 •

Америка не залишила Україну наодинці з ворогом, Трамп не махнув рукою ображено, він залишається активним гравцем і сподівається врешті досягти миру.

• 2 •

Америка сама більше не буде нас підтримувати ні зброєю, ні фінансами – Америка переклала підтримку України на плечі Європи, а на поставках нам зброї (транзитом через Європу з її фінансуванням) Америка надалі лише зароблятиме.

• 3 •

Європа зацікавлена, щоб ми воювали якомога довше і якомога довше виснажували рашу, даючи Європі шанс і час зміцнити свої власні армії, тож Європа платитиме Америці за зброю для нас, дбаючи про себе насамперед.

• 4 •

Америка не поспішає вводити проти раші ні тарифних, ні жодних інших санкцій – Трамп дав Путіну час продовжити війну ще принаймні на 50 днів; напевно такими були первинні їхні домовленості з путіним ще взимку: повоюй до осені, захопи що зможеш, а далі стоп, мирні переговори і «deal».

• 5 •

Америка відкинула ідею конфіскації заморожених активів раші (понад $300 млрд), принаймні станом на зараз; можливо, таке рішення буде прийняте пізніше, вже за підсумками переговорів, щоб спрямувати ці російські кошти на компенсацію нанесених нам війною збитків.

• 6 •

Здається, Америка вже зрозуміла, що у цій війні таки є агресор (який націлений на продовження війни) і є жертва (яка дійсно хоче миру), дотепер вони нас звинувачували і в початку війни, і в бажанні її непоступливо продовжувати. 

• 7 •

При всій цинічності мотивів і аргументів, що спричинили оголошені рішення – загалом вони нам на користь, вони посилюють нашу обороноздатність і в підсумку прискорюють завершення війни. Але наступні 50+ днів будуть дуже важкими, можливо найважчими. Маємо вистояти. Тож сил нам усім і витримки, особливо солдатам на фронті!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп США Європа переговори путін Україна війна

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