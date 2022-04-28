Які санкції зупинять війну?
Ми потроху наближаємось до перемоги
Що зупинить війну? Точно не фінансово-економічні санкції. Вони потрібні й треба їх посилювати, в тому немає сумніву – адже вони послаблять Росію в довготривалій перспективі.
Але війну вони не зупинять точно. Бо Росія має запас міцності, має ФСБ-контроль і одноканальне зомбі-ТБ, крім того санкції не є блокуючими і є десятки способів іх обійти.
Які ж санкції можуть дійсно зупинити війну, адже це зараз найважливіше?
На моє переконання, це мають бути санкції, які позбавлять ворога можливості відновлювати і нарощувати свій бойовий потенціал, а саме – швидко виробляти нові ракети, боєприпаси і техніку.
Росія сама знає і розвідки інших держав також знають, що без високотехнологічних комплектуючих із західних держав вона неспроможна виробляти жодного сучасного озброєння, жодного сучасного боєприпасу чи ракети, жодноі сучасної бойовоі платформи, від літака і вертольота до корабля чи підводного човна.
Якщо Франція, Німеччина, Британія, Італія, Голландія, Америка та інші західні держави введуть на 100% блокуючі санкції і припинять на тривалий термін поставки мікроелектроніки, оптики, датчиків, комп’ютерної техніки, елементів навігаційних комплексів, причому як військового, так і подвійного призначення – воєнний потенціал Росії буде підірвано на 90%.
А якщо західні партнери ще й «переконають» Китай утриматися від поставок до Росії, як власне боєприпасів, так і вказаних високотехнологічних комплектуючих із його власних запасів, чи напряму чи через треті країни (Північну Корею, наприклад), то тоді відновлення бойового потенціалу ворога унеможливиться на всі 100%.
І тоді наша перемога на всіх фронтах, підтримана західними поставками зброї, – стане лише питанням часу навіть для тих у світі, хто в перемозі України ще дотепер сумнівається.
Джерело: блог Анатолія Гриценка