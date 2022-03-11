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    Думки вголос

    Навіщо Путін влаштував обстріл Білорусі

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

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    Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивими історіями - Навіщо Путін влаштував обстріл Білорусі
    Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивими історіями

    Нам залишається одне – боротися!

    Навіщо Раша здійснила провокацію – бомбардуванням білоруських населених пунктів, нібито нашими літаками і з боку України? Думаю, тут є дві причини.

    Перша – змусити Лукашенка долучити свої війська до путінської агресії, до того він усіляко уникав прямого військового втягування у війну, хоча з його території удари з самого початку наносилися.

    Друга причина – щоб отримати формальний привід для задіяння у путінській війні сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану, який дотепер уникав участі у вторгненні, посилаючись на відсутність юридичних підстав – нападу на одну із країн-членів ОДКБ; тепер такий формальний привід «з’явився», акурат за аналогічною провокаційною схемою Гітлера, коли «поляки» (переодягнені німці) нібито напали на німців першими.

    Як бачимо, Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивішими історіями.

    Нам залишається одне – боротися! І молитися за життя наших солдат.

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Путін Казахстан
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    Навіщо Путін влаштував обстріл Білорусі