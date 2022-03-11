Навіщо Путін влаштував обстріл Білорусі

Нам залишається одне – боротися!

Навіщо Раша здійснила провокацію – бомбардуванням білоруських населених пунктів, нібито нашими літаками і з боку України? Думаю, тут є дві причини.

Перша – змусити Лукашенка долучити свої війська до путінської агресії, до того він усіляко уникав прямого військового втягування у війну, хоча з його території удари з самого початку наносилися.

Друга причина – щоб отримати формальний привід для задіяння у путінській війні сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану, який дотепер уникав участі у вторгненні, посилаючись на відсутність юридичних підстав – нападу на одну із країн-членів ОДКБ; тепер такий формальний привід «з’явився», акурат за аналогічною провокаційною схемою Гітлера, коли «поляки» (переодягнені німці) нібито напали на німців першими.

Як бачимо, Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивішими історіями.

Нам залишається одне – боротися! І молитися за життя наших солдат.

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Джерело: блог Анатолія Гриценка

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