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    Думки вголос

    Чому Андрій Єрмак поливає брудом Анатолія Гриценко?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    Керівник Офісу президента України має розуміти, що сварки зараз лише на користь ворога - Чому Андрій Єрмак поливає брудом Анатолія Гриценко?
    Керівник Офісу президента України має розуміти, що сварки зараз лише на користь ворога
    фото: glavcom.ua

    Гриценко обіцяє оприлюднити компромат на Єрмака, якщо той не заспокоїться

    Вустами Арестовича, явно за вказівкою Єрмака, прийшла відео/«отвєтка»: Гриценко розганяє зраду, його дружина Мостова сіє паніку, знову стара/брудна платівка, мовляв, Гриценко усе розпродав, нищив армію… й інші брудні компіляції з метою дискредитувати мене і медіа дружини ZN.UA.

    Причини мені зрозумілі.

    Перша – Єрмак збурився тим, що я не хочу бачити його в переговорній групі, і я дійсно цього не хочу, бо вже бачив, до чого раніше призводили його тьорки з російським Козаком: спробою вступити в прямі переговори України з «ДНР/ЛНР» та іншими небезпечними для нашої країни наслідками.

    Друга причина – Єрмаку не сподобалося, що ZN.UA раніше опублікувало шість вимог путіна до України, внесених ним на переговори. Радник Єрмака одразу назвав це неправдою і звинуватив ZN.UA у пропутінській дезінформації.

    Але то була правда, і цю правду (про шість вимог) буквально сьогодні підтвердила вже британська ВВС.

    Я не збираюся вступати в полеміку з Єрмаком і єрмаками. Не на часі. Зараз головне стримати ворога. І щоб перемогу армії й народу потім на переговорах закріпити міцними гарантіями безпеки, без здачі жодної з ключових для нас позицій путіну. Над цим працював і працюватиму далі, мірою своїх зусиль. Дякую Вам усім за розуміння.

    А Єрмаку додам наостанок. Якщо розгорнуту проти мене й дружини кампанію з дискредитації вони не зупинять, тоді я змушений буду зробити те, чого не робив ніколи й ні з ким. Я оприлюдню скріни своїх звернень до Єрмака та інших членів переговорної групи, з абсолютно конкретними і вкрай важливими пропозиціями Президенту Зеленському, з проханнями доповісти їх главі держави невідкладно, і поряд – їх реакцію на мої пропозиції.

    І тоді всі все зрозуміють, Президент зрозуміє також. Не роблю це зараз лише з однієї причини – щоб не тішити путіна-ворога.

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна президент дружина журналіст дезінформація #stoprussia
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    Чому Андрій Єрмак поливає брудом Анатолія Гриценко?