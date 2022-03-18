Чому Андрій Єрмак поливає брудом Анатолія Гриценко?

Гриценко обіцяє оприлюднити компромат на Єрмака, якщо той не заспокоїться

Вустами Арестовича, явно за вказівкою Єрмака, прийшла відео/«отвєтка»: Гриценко розганяє зраду, його дружина Мостова сіє паніку, знову стара/брудна платівка, мовляв, Гриценко усе розпродав, нищив армію… й інші брудні компіляції з метою дискредитувати мене і медіа дружини ZN.UA.

Причини мені зрозумілі.

Перша – Єрмак збурився тим, що я не хочу бачити його в переговорній групі, і я дійсно цього не хочу, бо вже бачив, до чого раніше призводили його тьорки з російським Козаком: спробою вступити в прямі переговори України з «ДНР/ЛНР» та іншими небезпечними для нашої країни наслідками.

Друга причина – Єрмаку не сподобалося, що ZN.UA раніше опублікувало шість вимог путіна до України, внесених ним на переговори. Радник Єрмака одразу назвав це неправдою і звинуватив ZN.UA у пропутінській дезінформації.

Але то була правда, і цю правду (про шість вимог) буквально сьогодні підтвердила вже британська ВВС.

Я не збираюся вступати в полеміку з Єрмаком і єрмаками. Не на часі. Зараз головне стримати ворога. І щоб перемогу армії й народу потім на переговорах закріпити міцними гарантіями безпеки, без здачі жодної з ключових для нас позицій путіну. Над цим працював і працюватиму далі, мірою своїх зусиль. Дякую Вам усім за розуміння.

А Єрмаку додам наостанок. Якщо розгорнуту проти мене й дружини кампанію з дискредитації вони не зупинять, тоді я змушений буду зробити те, чого не робив ніколи й ні з ким. Я оприлюдню скріни своїх звернень до Єрмака та інших членів переговорної групи, з абсолютно конкретними і вкрай важливими пропозиціями Президенту Зеленському, з проханнями доповісти їх главі держави невідкладно, і поряд – їх реакцію на мої пропозиції.

І тоді всі все зрозуміють, Президент зрозуміє також. Не роблю це зараз лише з однієї причини – щоб не тішити путіна-ворога.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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