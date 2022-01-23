Російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі

Після майже добової тиші бойовики активізувалися на фронті

Від початку доби бойовики чотири рази порушили режим тиші

Від початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Неподалік Травневого та безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів», – ідеться у повідомленні.

Крім цього, противник за допомогою безпілотника скинув постріл ВОГ-25.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Станом на ранок, 23 січня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У напрямку Водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем.

Як зазначається, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил унаслідок дій ворога немає, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у штабі ООС.

Напередодні повідомлялося, що упродовж поточної доби, 22 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в Україну прибув літак із військовою допомогою від США (фото).

Також США підтвердили, що Україна отримає вертольоти Мі-17.

Тим часом російські снайпери знову активізувались на лінії фронту (відео) .

Як відомо, 44% українців вважають реальною загрозу масштабного вторгнення РФ.

Читайте також: