Дієтологи розповіли про правильне приготування і користь молодої картоплі



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Молоду картоплю треба їсти навіть тим, хто прагне схуднути, - дієтолог

Молоду картоплю варто варити тільки цілою, бо пюре вийде грудками, а при смаженні вона розвалиться - експерт

Директор Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова радить молоду картоплю варити тільки цілою, бо пюре вийде грудками, а при смаженні вона розвалиться. Про це йшлося у програмі «Якісне життя» на телеканалі «Київ».

Руженкова зазначила, якщо картоплю смажити, то вона втратить частину своїх лікувальних властивостей.

Дієтолог Євгенія Розум також радить молоду картоплю тільки відварювати. «Більше того, щоб максимально зберегти її корисні речовини - заливати окропом», - наголосила Розум.

Дієтолог наголосила, що молоду картоплю треба їсти навіть тим, хто прагне схуднути.

«Справа в тому, що в ній міститься багато калію, фосфору і невелика кількість заліза. Калій допомагає знизити артеріальний тиск, покращує діурез, що важливо для людей, схильних до появи набряків. А крохмаль не тільки не зашкодить фігурі, але навіть корисний для здоров'я. Природно, все потрібно вживати в помірній кількості», - радить дієтолог.

Експерти попереджають, що не слід купувати позеленіли бульби. Крім того молоду картоплю всі виробники миють, але після цієї процедури вона схильна до швидкого підгнивання. Тому основна рекомендація: купити і якнайшвидше спожити.

Також фахівці уточнили, що наразі на українських ринках найчастіше зустрічаються кілька сортів молодої картоплі.

«Перший - з тонкою червоною шкіркою і жовтий всередині - «Тирас», який українці часто називають «Весна», селекції Інституту картоплярства НААН. У цього сорту дрібні бульби набагато смачніші, ніж великі, бо в них зберігається більше сухих речовин, крохмалю, які і надають смак», - пояснила Руженкова.

За словами Руженкової, ще на ринках можна купити «Тирас», що вважається одним з кращих сортів молодої картоплі в Україні. «До того ж він більш ситний в порівнянні з білими сортами - «Рив'єрою» і «Арізоною». Але при цьому останні підходять для дієтичного харчування». – розповіла фахівець.

До відома, фахівці дали невтішний прогноз щодо дешевої картоплі в Україні.

Нагадаємо, постачальники пояснили, чому єгипетська молода картопля дешевша за українську.

Як повідомлялося, Україна нарощує імпорт російської картоплі.

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