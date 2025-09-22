«Країна майбутнього» кинула виклик цивілізованому світу

Ні, ну який же це неймовірний цинізм проводити у себе у Москві фестиваль Інтербачення і зібрати у себе арабів, кубинців, китайців, індійців, вʼєтнамців та багатьох інших представників третього світу – і співати про добро, любов і мир, на тлі страшної війни, яку агресори ведуть в Україні.

Який же це підлий і сатанинський засіб відволікти увагу від того факту, що кожен день з вини московських правителів гинуть тисячі військових і ще стільки ж мирних людей залишаються без житла і засобів існування.

Скільки ж коштів вкладено в цю сцену і в технічне забезпечення фестивалю, щоб надати йому масштабів Євробачення. Вони спробували вистрибнути зі штанів, зробивши номер свого Шамана ледве не космічним перфомансом. «Я представляю Росію, а вона вже перемогла», – заявив Шаман зі сцени під захоплені посмішки публіки і самовдоволено попросив не робити його переможцем…

Яка ж це жахлива містифікація – зібрати у Москві представників 23 країн світу і намагатися заглушити веселою музичкою вибухи бомб і ракет та загрози перетворити Європу в радіоактивний попіл. А до того ще заявити, що серед запрошених мав бути артист із США, але у нього виникли якісь там проблеми.

Дійсно, російські пропагандисти не відчувають жодних фінансових проблем, якщо здатні в розпал війни (ой, пробачте, СВО) викидати море грошей на подібний захід. І ніхто в цьому збіговиську не наважився сказати хоча б слово правди…

Так у них завжди – щоб відволікти увагу від наймерзенніших злочинів проти людяності використовувати то Олімпіади, то Яскраві видовища.

Памʼятається, що коли вони робили Голодомор для своїх громадян за межами країни СРСР представляли як країну майбутнього…

Сьогодні ця «країна майбутнього» кинула виклик цивілізованому світу, але вся пишнота і грандіозність видається якоюсь неймовірною ширмою, що закриває собою кров, бруд і трупний сморід, який нічим не перебити. Тому про музику тут зайве навіть говорити.



