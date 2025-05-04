Головна Думки вголос Анатолій Матвійчук
search button user button menu button
Анатолій Матвійчук Народний артист України

Як радянські люди ходили під німецький марш

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Про пісню і не тільки!

Якось, блукаючи просторами інтернету, наткнувся на курйозне відео з якогось моськовського військового параду, де дикторка урочистим голосом оголошувала: «Звучит «Марш советских авиаторов» – музика Юлія Хайта, слова Павла Германа».

Ну, а далі йшла урочиста і завзята музика із словами: «Все выше и выше и выше – стремительн полет наших птиц...»

Одразу згадався курйоз, який чомусь і досі не відомий більшості народу, але який є показовим у плані безчесності і жахливості...  Але все по порядку.

Почну з головного. Чи знаєте ви, що у цієї дуже відомої радянської патріотичної пісні часів довоєнного СРСР був абсолютно ідентичний прототип німецькою мовою, де на словах приспіву «Все выше, и выше, и выше» звучало – «Майн фюрер, майн фюрер, майн фюрер!» Саме так! І справжнім автором цієї пісні був... Хорст Вессель – автор відомих німецьких нацистських маршів. А це насправді був його «Марш Люфтваффе»!

Мені не відомо, як корінному киянину Юлію Абрамовичу Хайту і москвичу Павлу Давидовичу Герману прийшла така геніальна ідея – скомуніздити при всьому чесному народі таку відому пісню і присвоїти собі її авторство. Знаю лише одне – що цей твір вірою і правдою служив довгий час на благо комуністичної пропаганди СРСР.

Можливо, згаданим радянським авторам – композитору і поету – подумалося, що позичений у тодішніх політичних друзів і партнерів твір, може добре послужити і їхній країні.

Натомість я добре знаю, що кожного 9 травня не тільки у москві, а й у Вашингтоні відбувається загострення хвороби «победобесія», коли цілою колоною крокують по вулицях «ряжені» під пісні воєнної епохи: «Катюшу», «Синий Платочек» «Землянку» та багато інших.  Пісні ці написані Блантером, Ісаковським, Кохановським, Долматовським, Пляцковським та «примкнувшим» до них Тіхоном Хрєнніковим.

Я добре пам’ятаю, як на Українському радіо у його фонотеці існував цілий розділ – «Пісні про Велику Вітчизняну війну». І всі ці автори в моїй пам’яті саме звідти. Більшість згаданих авторів обслуговували радянську ідеологію і формували світогляд радянської людини, розпалюючи в серцях праведний гнів та підігріваючи ненависть до ворога. Звичайно, краще так, аніж з гвинтівкою в окопах. Тим більше, що радянська країна щедро відплачувала їм державними дачами, урядовими відзнаками і солідними гонорарами.

Але й досі для мене залишається загадкою цей термін з полиць нашого радіо: «пісні радянських композиторів». Не українських, молдавських, вірменських чи російських – а саме «совєцьких». Так ніби і справді існувала саме така нація – совецька. І мала вона далекоглядні цілі – підкорити собі усі народи і нації, переплавивши їх у спільному тиглі.

Тож, «радянські пісні» – це ідеологічний міф, наратив, який і зараз активно використовується російською пропагандою, особливо в ці травневі дні. А те, що це – справді міф, ми знаємо від деяких відомих «міфотворців». Так, зокрема, популярний «радянський» композитор Володимир Шаїнський, відомий своєю ексцентричністю, любив повторювати, що немає ніяких патріотичних чи ліричних пісень – є тільки швидкий і повільний фрейлехс.

Про значення слова «Фрейлехс» прошу поцікавитися у Гугла або ШІ, бо це важлива деталь.

Отож, пам’ятаймо, що будь-яка тема завжди обов»язково має свій підтекст, як би нам не затуляли вуха і не закривали очі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: музика культура пропаганда СРСР пісня Друга світова війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпійський чемпіон провів в окупованому Донецьку майстер-клас для юних спортсменів
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
28 квiтня, 20:58
Медики надають допомогу пораненому чоловікові після обстрілу російськими балістичними ракетами у Києві, Україна, рано вранці у четвер, 24 квітня 2025 року
Поліція почала війну проти журналістів?
25 квiтня, 19:20
У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
24 квiтня, 12:21
Наслідки російського удару по Сумах
Навіщо росіяни убили десятки мирних у Сумах? Путінські пропагандисти і колаборанти шукають пояснення
13 квiтня, 12:56
Ay Yola – це російський гурт з Башкортостану, РФ, який був заснований у 2024 році
Дружина голкіпера «Шахтаря» різко розкритикувала українців, які слухають пісню «Homay»
11 квiтня, 19:31
«Їхній безвідповідальний перегляд повертається їм же бумерангом! Сприяє прильотам на їхні ж голови московитських ракет»
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
11 квiтня, 05:39
Михайло Поплавський провів для студентів майстер-клас «Медіабізнес, імідж і репутація»
Цифрове майбутнє: Поплавський презентував освітній медіахаб 
10 квiтня, 14:38
Ay Yola – це етнопоп тріо з Башкортостану
Український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна
8 квiтня, 11:54
Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19

Анатолій Матвійчук

Як радянські люди ходили під німецький марш
Як радянські люди ходили під німецький марш
Про українську ментальність, Ларису Кадочнікову та Олександра Довженка
Про українську ментальність, Ларису Кадочнікову та Олександра Довженка
Пам'яті Віталія Білоножка
Пам'яті Віталія Білоножка
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
Назарій Яремчук: пісня не має вмирати
Назарій Яремчук: пісня не має вмирати
Про Поплавського без зайвих компліментів
Про Поплавського без зайвих компліментів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті
84K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 травня 2025
40K
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
30K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
19K
«Це лише прелюдія». Чубаров звернувся до мешканців Криму з попередженням

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Сьогодні, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua