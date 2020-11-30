В Англії за час локдауну число нових заражень знизилося на 30%

Інцидентність коронавірусу в Англії тепер перебуває на рівні 960 на 100 тисяч населення, а раніше була 1300

Кількість заражень коронавірусом впала на 30% за період місячного національного карантину в Англії. Про це свідчать результати великомасштабного дослідження імперського коледжу Лондона та Ipsos MORI, повідомляє Reuters в понеділок, 30 листопада.

У дослідженні взяли участь більш ніж 100 тисяч добровольців.

Англія ввела свій другий локдаун 5 листопада, щоб стримати швидке зростання поширення інфекції та захистити свою систему охорони здоров'я. Країна повинна повернутися до регіонального підходу до обмежень з 2 грудня.

За цей час рівень зараження знизився на 30%. Зокрема, в період з 13 по 24 листопада заразилися 96 осіб на 10 000. У період з 16 жовтня по 2 листопада було виявлено 130 інфекцій на 10 000 осіб.

«Результати показують, що кількість випадків захворювання зростала в міру того, як країна входила в режим ізоляції, але за цим було зниження, оскільки національні заходи успішно знизили рівень інфікування по всій країні», – заявили в Департаменті охорони здоров'я.

У свою чергу прем'єр-міністр Борис Джонсон зіткнувся з критикою своєї власної партії у зв'язку з рішенням про локдаун. Багато законодавців незадоволені системою, яка ставить понад третину населення у далекосяжні обмеження на повсякденне життя.

Нагадаємо, що у Британії після запровадження локдауну сповільнилася епідемія Covid-19.

До слова, Британія заявила про найбільший за 300 років спад економіки.

Крім того, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом.