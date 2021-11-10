  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Іллєнко
рус
    Думки вголос

    Де почути мову, якою говорили наші давні князі?

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тисячу років тому наші предки лишали ці графіті - Де почути мову, якою говорили наші давні князі?
    Тисячу років тому наші предки лишали ці графіті
    фото: Голос України

    Ніякий ворог не зможе знищити нас, якщо ми будемо користуватися власною мовою

    Це – графіті з Софійського собору в Києві. В давні часи князі, священники та звичайні кияни лишали на стінах собору написані власною рукою записи з проханнями до Бога. Там є, наприклад, автограф Володимира Мономаха.

    Що надзвичайно цікаво – тисячу років тому наші предки лишали ці графіті з використанням мовних форм, які є винятковими ознаками сучасної української мови. Як на цьому зображенні, де киянин Петро пише: «Господи помози рабу своєму Петрові».

    Саме ПетрОВІ, в типово українському давальному відмінку. Середньовічні кияни просили допомоги у Бога Петрові, Маркові, Данилові, Нестерові, використовували український кличний відмінок, українські форми дієслів, характерні українські лексичні та граматичні особливості. Наші предки говорили нашою мовою!

    Хочете почути мову, якою говорили наші давні князі? Поїдьте в село біля Києва та послухайте.

    Мова – це наш фундамент. Буде мова – буде Україна.

    Читайте українською, пишіть українською, а головне – говоріть українською. І тоді ніякий ворог не зможе знищити нас.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова Україна село кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Басараб
    Михайло Басараб

    політолог, активіст Руху опору капітуляції

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де почути мову, якою говорили наші давні князі?