Де почути мову, якою говорили наші давні князі?

Тисячу років тому наші предки лишали ці графіті

Тисячу років тому наші предки лишали ці графіті

Ніякий ворог не зможе знищити нас, якщо ми будемо користуватися власною мовою

Це – графіті з Софійського собору в Києві. В давні часи князі, священники та звичайні кияни лишали на стінах собору написані власною рукою записи з проханнями до Бога. Там є, наприклад, автограф Володимира Мономаха.

Що надзвичайно цікаво – тисячу років тому наші предки лишали ці графіті з використанням мовних форм, які є винятковими ознаками сучасної української мови. Як на цьому зображенні, де киянин Петро пише: «Господи помози рабу своєму Петрові».

Саме ПетрОВІ, в типово українському давальному відмінку. Середньовічні кияни просили допомоги у Бога Петрові, Маркові, Данилові, Нестерові, використовували український кличний відмінок, українські форми дієслів, характерні українські лексичні та граматичні особливості. Наші предки говорили нашою мовою!

Хочете почути мову, якою говорили наші давні князі? Поїдьте в село біля Києва та послухайте.

Мова – це наш фундамент. Буде мова – буде Україна.

Читайте українською, пишіть українською, а головне – говоріть українською. І тоді ніякий ворог не зможе знищити нас.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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