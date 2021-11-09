Сільський депутат задекларував акції Tesla та біткоїни на майже $9 млн

Депутат сільської ради у «бурштиновому» районі на Рівненщині виявився справжнім мільйонером

У Рівненській області депутат Вирівської сільської ради Володимир Пачесний вказав у своїй електронній декларації мільйонні суми готівкою та на рахунку в банку, дорогі годинники та шуби дружини. Зокрема, сільський обранець задекларував акції корпорації Tesla та 124 біткойни, вартість яких наразі сягає близько 9 мільйонів доларів. Маловідомий раніше депутат сільради тепер вважається одним з найбагатших серед колег-депутатів області.

Електронну декларацію 36-річний підприємець Володимир Пачесний подав у липні, вказавши статки за 2019 рік. Оскільки він не є відомою людиною на Рівненщині й балотувався до сільської ради, на його декларацію тоді ніхто не звернув уваги. Про задекларовані Пачесним біткоїни та акції Tesla стало відомо лише 8 листопада, коли «Четверта влада» опублікувала дані про депутатів усіх рад Сарненського району.

Згідно з декларацією про доходи, депутат Володимир Пачесний зареєстрований і мешкає у селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області, а його дружина Ірина Сергейчук з доньками Кірою та Риммою мешкають у Клесові на Рівненщині, неподалік якого розташоване село Вири. Однак власне житло дружина має не у Клесові, а у селі Бармаки, що у передмісті Рівного. Жодного іншого житла, ні власного, ні родини, Володимир Пачесний у своїй декларації не вказав.

Окрім будинку площею майже 300 кв. м, Ірина Сергейчук має також дві земельні ділянки на Бармаках. Вона є власницею шуби з соболя за 420 тис. грн та трьох шуб з норки за 280 тис. грн, 220 тис. грн та 150 тис грн. Дружина депутата має також два автомобілі Lexus 2010 та 2013 років випуску.

Сам Володимир Пачесний не задекларував ні власного житла, ні транспорту. Натомість вказав у декларації, що є власником годинників IWC за 560 тис. грн та Patek Philippe за 1,4 млн. грн, а також антикварної колекції радянських виробів, оціненої у 100 тис. грн. Володимир Пачесний має готівкою 9,3 млн грн готівкою, та $77 тис., а також тримає на рахунку в банку 1,4 млн грн та $13,4 тис. Дружина також має готівкою 2,2 млн грн та $40 тис.

Чи не найцікавіші надбання депутата сільської ради рівненського Полісся – це 500 акцій корпорації Tesla по 6160 грн кожна, які він набув у власність 1 січня 2019, та 124 біткоїни, власником яких є з лютого 2013-го. Вартість своєї криптовалюти депутат оцінив у декларації дуже скромно – усього у 73 920 грн. Зазначимо, що 9 листопада ціна біткоїна перевищила $67 000. Тобто виходить, що лише у біткоїнах цей чоловік нині має $8,3 млн.

Додамо, що село Вири розташоване неподалік Клесова, поблизу якого старателі упродовж багатьох років ведуть нелегальний видобуток бурштину.

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