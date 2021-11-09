Які великі міста України найбільше порушують мовний закон – моніторинг

Найбільше порушень законодавства про державну мову зафіксовано у Харківській області

Представники уповноваженого із захисту державної мови провели моніторинг щодо дотриманння мовного законодавства у чотирьох містах-мільйонниках України – у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі, зазначається на сайті уповноваженого із захисту державної мови.

Фахівці перевіряли діяльність органів місцевої влади, сфери обслуговування, закладів культури. Станом на 1 листопада було виявлено 97 порушень законодавства про державну мову. Найбільше їх зафіксовано у Харківській області – 38. В Одесі виявлено 30 порушень, у Дніпрі – 25, у Києві – чотири порушення.

Графіка: Офіс Уповноваженого із захисту державної мови

За результатами моніторингу у чотирьох містах складено 71 акт про порушення законодавства про державну мову.

Найбільше порушували норми мовного закону у сфері інформації для загального ознайомлення та надання інформації про товари та послуги.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з вимогою привести у відповідність до правопису та вимог мовного закону назви населених пунктів, які мають російськомовний характер.

Також Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону. За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео. До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.

Днями у столиці сталася трагедія: через украаїнську мову зарізали молодого спортсмена.

25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.