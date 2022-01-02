Час нарешті зробити телебачення українським! Так далі тривати не може

Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей

Російська агресія допомогла багатьом усвідомити важливість української мови та українського культурного продукту.

Завдяки закону про мову українська крок за кроком відновлює позиції, об’єднуючи й зміцнюючи Україну.

Але є кричущий виняток – телебачення.

Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей. Перш за все – через формально українські фільми та серіали. Які за законом мають демонструватися українською мовою, але масово демонструються російською.

Причому дія у цих серіалах відбувається як правило в якійсь абстрактній російськомовній країні, що дозволяє демонструвати їх на території Росії та її союзників.

З одного боку, ведеться брудний бізнес з державою-агресором. З іншого – через телевізійну картинку українцям щодня нав’язують «адіннарод», привчаючи глядачів до думки, що життя в реальній Україні має виглядати так, як у цих російських за мовою і змістом серіалах. Засилля на ТБ фільмів для Росії обкрадає українських кіномитців, позбавляючи їх можливості створювати й демонструвати українські фільми та серіали.

Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами.

Дійшло до того, що випущений «Кварталом-95» російськомовний серіал «Свати» практично одночасно крутять на російському державному телеканалі «Россия-1» і українському «1+1».

Так далі тривати не може. Настав час нарешті зробити телебачення українським! 2022 рік має стати роком української мови на телебаченні.

Усі, хто підтримує таку позицію, будь ласка, напишіть про це допис або скопіюйте і поширте від себе цей текст.

І обов’язково додайте хештег #заТБукраїнською!

Стежте за повідомленнями з цим тегом – боротьба за ТБ українською потребуватиме активних дій по всій країні.

Зокрема, 1 лютого о першій годині дня кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10).

Лише потужні спільні дії дозволять звільнити телебачення від впливів «русского міра» і змусять усіх виконувати закон.

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Джерело: блог Оксани Забужко

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