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    Події в Україні

    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах

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    Всього у державі відбулося 56 масових заходівх, які були присвячені дню народженню Бандери - Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    Всього у державі відбулося 56 масових заходівх, які були присвячені дню народженню Бандери
    фото: Нацполіція

    Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці

    Заходи з нагоди відзначення 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери відбулися у 20 регіонах України. Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

    За інформацією правоохоронців, загалом у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Їх учасниками стали приблизно 3,5 тисячі осіб.

    Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії.

    Наголошується, що всі акції відбулися без порушень.

    Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.

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    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, традиційно наймасовіші акції пройшли у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах розвішені банери із зображенням Бандери.

    Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

    Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

    У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

    Нагадаємо, раніше пам’ять Бандери вшанували мешканці Івано-Франківська.

    Теги: Національна поліція України акція Степан Бандера
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    Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах