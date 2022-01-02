Пам'ять Бандери вшанували масовими акціями у 20 регіонах

Всього у державі відбулося 56 масових заходівх, які були присвячені дню народженню Бандери

Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці

Заходи з нагоди відзначення 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери відбулися у 20 регіонах України. Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, загалом у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Їх учасниками стали приблизно 3,5 тисячі осіб.

Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії.

Наголошується, що всі акції відбулися без порушень.

Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.

Нагадаємо, традиційно наймасовіші акції пройшли у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах розвішені банери із зображенням Бандери.

Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

Нагадаємо, раніше пам’ять Бандери вшанували мешканці Івано-Франківська.