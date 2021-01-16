Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca не вимагає екстремально низьких температур для збереження
Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини від корона вірусу з трьома розробниками, серед них – британська AstraZeneca. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максимом Степановим під час зустрічі з членами фракції «Слуга народу», повідомила в коментарі РБК-Україна народний депутат Євгенія Кравчук.
Кравчук зазначила, що очільник МОЗ не назвав дві інші компанії, з якими домовляються про постачання вакцини.
Відомо, що препарат AstraZeneca, розроблений фармацевтами спільно з Оксфордським університетом, є більш зручним у транспортуванні, оскільки не вимагає екстремально низьких температур для збереження. Її можна зберігати в холодильнику, на відміну від вакцин Moderna і Pfizer.
До відома, вакцина AstraZeneca була розроблена на початку 2020 року. Вперше її протестували на добровольцях у квітні, після чого почалися масштабні клінічні випробування, в яких брали участь тисячі людей.
Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.
Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.
Президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.
Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.
Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.