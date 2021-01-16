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    МОЗ повідомив, скільки українців отримають Covid-вакцину у середині лютого

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    На першому етапі будуть щеплені медики, військові в зоні ООС, а також пацієнти та соціальні працівники у геріатричних пансіонатах, - Степанов - МОЗ повідомив, скільки українців отримають Covid-вакцину у середині лютого
    На першому етапі будуть щеплені медики, військові в зоні ООС, а також пацієнти та соціальні працівники у геріатричних пансіонатах, - Степанов

    Імунізувати українців будуть Covid-вакцинами Sinovac і Pfizer

    Міністерство охорони здоров’я розраховує в середині лютого вакцинувати від коронавірусу 367 тисяч осіб. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максимом Степановим під час зустрічі з членами фракції «Слуга народу», повідомила в коментарі РБК-Україна народний депутат Євгенія Кравчук.

    Степанов поінформував парламентарів, що вакцинувати українців будуть препаратами китайського розробника Sinovac і американського Pfizer. Китайці повинні поставити 700 тисяч доз, а американці в рамках механізму COVAX ‒ 210 тисяч доз.

    За словами міністра, на першому етапі будуть щеплені медики, які безпосередньо лікують пацієнтів з Covid-19, військові в зоні ООС, а також пацієнти та соціальні працівники у геріатричних пансіонатах.

    «Другий етап вакцинації, більш ймовірно, стартує наприкінці березня ‒ це 2,5 млн осіб. Туди входять люди похилого віку, з супутніми захворюваннями та інші медпрацівники», ‒ додав Степанов.

    Як повідомлялося, Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

    Нагадаємо, президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

    Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. 

    Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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    Теги: міністр депутат українці військові щеплення вакцинація Євгенія Кравчук
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