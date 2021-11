Росія закриває проєкт «Добровільне приєднання України до ОРДЛО»

Російські еліти ніколи ще не отримували від колективного Заходу таких серйозних попереджень

Госсекретарь США Tony Blinken и министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба вышли на совместную пресс-конференцию после подписания ими «US-Ukraine Charter on Strategic Partnership» поздно вечером по Вашингтону 10 ноября.

Утром 15 ноября в Москве был обнародован Указ Президента РФ №657 «Об оказании гуманитарной помощи населению ОРДЛО».

Эти документы открывают какой-то новый, еще полностью не определившийся этап в идущей с 20.02.2014 российско-украинской гибридной войне. Цель этой войны с российской стороны не изменялась с первого ее дня. Наиболее полно и откровенно ее выразил в своей недавней «исторической» статье главный архитектор и идеолог этой войны. В ней он убежденно отказывал в самом праве на существование таким фейковым, на его взгляд, категориям, как «украинское государство» и «украинский народ». Декларируя, если хотите, политику концептуального геноцида. Как если бы на Ванзейской конференции евреев не отправили сразу в газовые камеры, а всего лишь обязали бы считать себя не евреями, а одним с немцами народом.

Методы задуманного в Кремле окончательного решения украинского вопроса менялись по ходу военного конфликта. В своей триумфальной крымской (судетской) речи хороший Путин провозгласил идею создания Новороссии из 10–12 украинских областей. (Кстати, Российская империя на пороге своего краха серьезно озаботилась не менее патриотической идеей создания Желтороссии из 10–12 китайских провинций.)

Лучезарная Новороссия скукожилась до огрызка ОРДЛО, который и оставался в течение почти 7 лет (12.02.2015 – 15.11.2021) основным инструментом Кремля, заточенным на разрушение украинской государственности. Суть политики Москвы в течение этого периода очень метко охарактеризовал в своих признательных показаниях второй крупный мыслитель и литератор в российском руководстве: «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений. Пусть он извивается на нем как можно дольше«.

Иллюзия восстановления «территориальной целостности» Украины (без Крыма, разумеется) – вот та наживка на крючке Минских соглашений, которую после провала своего амбициозного проекта Новороссии Кремль шесть с лишним лет агрессивно навязывал украинскому руководству.

Путин стремился втолкнуть полностью контролируемую им раковую опухоль марионеточной Лугандонии в политическое тело Украины, легализовав набранных на автопомойках огромной России моторыл в украинском правовом поле.

Ссылаясь на свою интерпретацию минских соглашений, Кремль пытался диктовать Украине целые главы ее новой Конституции и определять внешнеполитические ориентиры украинского государства.

Минские соглашения в оркестровке Кремля – это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном – о воссоединении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое «ОРДЛО». Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. Но сохранив при этом все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СеПГ, народная милиция, советские войска). Аденауэр вежливо поблагодарил советского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение Германии произошло несколько позже, но совершенно на другой основе.

К 2021 году в украинском обществе и политикуме несмотря на все раздирающие их противоречия созрел единодушный аденауэровский ответ на кремлевское приглашение на казнь (присоединение Украины к ОРДЛО). Москва категорически не желала смириться с этой реальностью. И это не удивительно. Для «мобилизационной группы«, стоящей во главе страны, задача уничтожения украинской государственности стала за эти годы сакральной, своего рода raison d’etre созданного ими мафиозного государства. Сценарий добровольной капитуляции Украины через крючок ОРДЛО был единственным, который позволил бы им совершить это преступление, не заплатив никакой цены (военной, экономической, политической) и избежав любой ответственности.

Угрожающими военными хороводами вокруг Украины Путин вытащил Байдена на встречу в Женеве и одержал там свою последнюю (пиррову!) победу. Байден на своей пресс-конференции сомнамбулически повторил чрезвычайно важную для Кремля фразу об безальтернативности минских соглашений. Путин настолько был уверен в партнере, что даже анонсировал этот байденовский coming out в самом начале своей собственной пресс-конференции. По торжествующему выражению его лица было очевидно, что он »got exactly what he wanted from Biden in Geneva».

Это не моя оценка. Это был заголовок обычно благожелательного к Байдену сайта телеканала CNN (!) 17 июня и реакция подавляющего большинства американских экспертов и комментаторов. Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, остававшейся вакантной в течение последних 12 лет.

Апофеозом путинской спецоперации должны были стать, по его замыслу, слова, сказанные Байденом Зеленскому на их предстоящей встрече в Белом Доме: »Возвращайтесь, молодой человек, в Киев и выполняйте минские соглашения, как Вам и советуют мои коллеги, крупные государственные деятели Макрон, Меркель, Путин».

Украинская дипломатия, опираясь в подготовке саммита на Конгресс США и американское Deep State, блестяще справилась со стоявшей перед ней исторической задачей. Из политического словаря Байдена исчез внушенный ему в Женеве мем «минские соглашения». Пентагон и МО Украины заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, двухпартийное проукраинское большинство в Конгрессе инициировало ряд законодательных актов, действительно означающих unwavering support of Ukraine, путинферштейны внутри администрации Байдена потерпели серьезное поражение.

Но кремлевские не успокоились. Даже ваш покорный слуга, много лет комментирующий украинские события, не представлял себе, какое же громадное значение придавал Кремль Минским соглашениям как своему инструменту разрушения украинской государственности. В уже почти безнадежной для этого крючка-удавки ситуации Москва продолжала цепляться за свой излюбленный ОРДЛО-сценарий.

если Путину удалось каким-то чудесным образом засрать Байдену мозги в Женеве (а до этого Трампу в Хельсинки), то почему бы ему в третий раз не повторить свой подвиг разведчика. И началось совершенно унизительное для Москвы вымаливание новой встречи с Байденом. Из каждого кремлевского утюга ежедневно какой-нибудь «информированный источник» сообщал о предстоящем саммите Путин – Байден, хотя ни малейшего намека на эту благую весть до сих пор не было в Вашингтоне. Навязчиво подчеркивалась и цель этой вожделенной встречи. Каждый российский чиновник после встречи с американским коллегой публиковал свой релиз, в котором заочно приписывал своему визави мнение о благотворности минских соглашений и особенно особого статуса ОРДЛО. Вот, например, Козак отмечает 13 октября:

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».

А вот и его превосходительство автор концепции крючка-удавки подтянулся 8 ноября: »Руководство США поддерживает соблюдение минских договоренностей, включая особый статус Донбасса. И на встрече президентов Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов заместителя госсекретаря США Нуланд и директора ЦРУ Бернса, в ходе их контактов с российскими руководителями, на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость минских договоренностей».

Байдену настойчиво напоминают о данных Путину в Женеве и невыполненных им обещаниях. Ссылаясь при этом на некоторые якобы подтверждения его подчиненных. Но вырвать живьем из пасти врага подобные признания никому не удалось. На это у них способен только сам Путин. Для того и подтягивали так старательно к нему еще на один сеанс чекистской магии престарелого президента.

И занимались этой охотой на Байдена до утра 11 ноября. Потому что накануне вечером был подписан серьезно меняющий правила Большой игры документ – The U.S.-Ukraine Charter on Strategic Partnership signed by U.S. Secretary of State Antony J. Blinken and Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba in Washington, D.C. on November 10, 2021.

Достаточно сказать, что основной раздел Хартии озаглавлен Security and Countering Russian Aggression, события в Донбассе определяются как Russia-led armed conflict, а способность Украины защищать себя от агрессора провозглашается жизненно важным национальным интересом (a vital national interest) США. Там много чего еще интересного. Почитайте. Например, США заявляют, что подтверждают обязательства, взятые ими на себя в Будапештском меморандуме.

Все эти слова, заявленные на высоком государственном уровне, очень важны. Но еще важнее подтверждающие их дела. И мир видит их все больше в последние дни. Каждый день в Киев прибывают американские самолеты с поставками оружия. Возросла активность флота США и их союзников в Черном море. Агрессор получает очень ясный сигнал: в случае его вторжения вглубь страны Украине будет оказана любая военная помощь за исключением непосредственного участия США в боевых действиях.

Но есть еще один, может быть, самый важный инструмент сдерживания агрессора. Официально объявлено, что США обсуждают по дипломатическим каналам с Великобританией и еС окончательный пакет «адских санкций» против РФ в случае эскалации ее агрессии. Собственно, он состоит из двух пунктов:

Полная газовая и нефтяная блокада РФ.

Арест Русского триллиона в США и Русского триллиона в Великобритании (находящиеся в юрисдикции США и Великобритании активы олигархов и чиновников, близких к Путину).

Что означает ни много ни мало ликвидацию базиса и надстройки построенного в России мафиозного квазигосударства.

Естественно, что в свете этой новой реальности вся жалкая возня Москвы по выклянчиванию из Байдена одобрения «особого статуса» теряет всякий смысл. Проект «добровольное присоединение Украины к ОРДЛО» закрыт. Перед кремлевскими встали совсем другие, очень серьезные проблемы. Их первый же шаг показал, что они это, кажется, начинают понимать.

Вся философия шестилетнего кремлевского проекта была направлена на вталкивание, внедрение ОРДЛО в политическую ткань Украины с целью ее омертвления. Путина не интересовали куски украинской территории. ему нужна была ВСЯ Украина. Между тем указ №657 задает вектор в противоположном направлении. Это указ об экономической интеграции ОРДЛО в Россию сегодня и о вероятной его политической инкорпорации завтра.

Означает ли это отказ от идеи покорения ВСеЙ Украины, которое теоретически возможно теперь только через масштабную войну с десятками тысяч погибших и действительно «адскими санкциями» со стороны Запада. Готов ли Кремль зафиксировать «геополитическую прибыль» и продать пиплу как свою Великую победу возвращение в родную гавань огрызка ОРДЛО? Вот по этому вопросу, как я полагаю, ведутся сейчас в Москве серьезные дискуссии. И в бункере внутри «мобилизационной группы», и в более широком кругу 200 семей богатейших чиновников-бизнесменов. Они никогда еще не получали от коллективного Запада столь серьезных предупреждений.

Да, все они не прочь понадувать имперские щечки, все они законченные крымнашисты. Но для большинства из них фундаментальная задача созданного ими под себя преступного квазигосударства – это создание потомственной аристократии и легитимизация наворованной собственности на Западе. А имперские понты – это уж как получится, дополнительные психологические бонусы. Это, может быть, Путин с ближайшими фанатиками собрался в рай. А 200 семей не собираются просто сдохнуть. Им, как Ксюше Собчак, есть что терять. Они нуждаются в детанте с Западом, значительно более глубоком, чем это возможно при живом (политически) Путине.

