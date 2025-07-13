«Зевс виконав прохання». У Дніпрі блискавка вдарила одразу після слів оператора (відео)

Удар блискавки може спричинити смертельні наслідки

У Дніпрі сталася незвичайна й дещо містична подія, інфомує «Главком».

Чоловік фільмував на відео грозу та під час зйомки, звернувся до міфічного бога грому і блискавок Зевса, промовивши «А ну, Зевс, здивуй!».

Буквально за мить у кількох метрах від будинку оператора вдарила потужна блискавка. Відео миттєво поширилося в соцмережах.

Метеорологи нагадують, що під час грози варто триматися подалі від відкритих просторів, дерев та металевих конструкцій, оскільки удар блискавки може спричинити смертельні наслідки.

Нагадаємо, у місті Сміла на Черкащині вирувала сильна негода. На одному з відео, поширеному місцевими мешканцями, видно, як блискавка вдарила зовсім поруч із людиною – її дивом не вбило.

А в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула.

До слова, під час негоди на Хмельниччині блискавка влучила в культову споруду.

Як повідомлялось, потужний грозовий шторм, що накрив столицю 29 травня, спричинив не лише затоплення вулиць, але й став причиною небезпечного інциденту на Оболоні.

Місцеві пабліки поширили відео, на якому блискавка влучила безпосередньо у фасад одного з будинків у цьому районі.