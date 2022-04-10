Порошенко в ефірі італійського телеканалу закликав світ притягнути Путіна до відповідальності

«Символом злочину у Краматорську є закривавлені іграшки і дитячі коляски», – Порошенко

Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 розказав про новий злочин російських військ – обстріл залізничного вокзалу у Краматорську. Порошенко закликав світ притягнути до відповідальності Путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.

«Кожного дня росіяни здійснюють нові злочини. Тиждень тому це була Буча. Перед тим був Гостомель. Вчора це був Краматорськ, де люди просто очікували на евакуацію з Донбасу. Тисячі людей перебували там в очікуванні на свій потяг. Всі вони – цивільні особи», – наголосив Петро Порошенко.

«Символом Краматорська, де сьогодні підтверджено загибель 53 осіб включно з 5 дітьми, символом злочину у Краматорську є закривавлені іграшки і дитячі коляски. Неможливо на них дивитися нормальній людині. Дивитися на ці світлини з Краматорська. Чи справді розраховував Путін, що ці злочини йому обійдуться без потужної відповідальності? Всім цивілізованим світом ми маємо продемонструвати відповідь на це цій божевільній особі», – говорить Порошенко.