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    Перший мільярд гривень перераховано на відбудову звільнених міст

    Зруйноване Росією будуть відновлювати у Київській, Чернігівській та Сумській областях&nbsp;&nbsp; - Перший мільярд гривень перераховано на відбудову звільнених міст

    Зруйноване Росією будуть відновлювати у Київській, Чернігівській та Сумській областях  

    Фото: ua.news

    Розпорядником коштів стануть обласні військово-цивільні адміністрації

    Перший мільярд гривень спрямовано урядом на відбудову населених пунктів, звільнених від російських загарбників. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

    «Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури», – написав Шмигаль.

    Зокрема, 400 млн грн виділено для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн виділено для Житомирщини.

    За рахунок виділених коштів буде проведено ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Крім того, кошти будуть спрямовані на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

    Зазначається, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

    «Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги», – прокоментував Шмигаль.

    Як повідомлялося, раніше Шмигаль закликав мерів по всьому світу надавати українським містам гуманітарну допомогу та кошти на відновлення. Тим часом рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для спрямування коштів країн-донорів на допомогу Україні.

    На думку замміністра економіки Олександра Грибана, втрати України внаслідок російського вторгнення колосальні і наближаються до трильйона доларів.

    На думку міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера після закінчення війни Україна для відновлення потребуватиме «плану Маршалла», розробленого міжнародною спільнотою.

    За даними соціологічної групи Рейтинг, 90% українців вважають, що компенсувати збитки внаслідок війни повинна Росія.

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    Теги: росія окупанти війна Мінекономіки Чернігівщина рейтинг Сумщина Київщина ремонт Україна окупація Денис Шмигаль Міністерства розвитку громад і територій #stoprussia
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    Перший мільярд гривень перераховано на відбудову звільнених міст