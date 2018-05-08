На Донбас заїхали нові російські бойовики. Три причини загострення війни

Чого чекати від бойовиків найближчим часом

Найімовірніше, на Донбасі відбулася ротація російських військ і російського командування: заїхали хлопці з Далекого Сходу, а вони зазвичай завзяті. За чотири роки ми зрозуміли, що далекосхідна ротація – це завжди загострення. Будь-яка ротація – це загострення. Але далекосхідна - особливо, тому що багато [етнічних] українців. Ну й ще

На Полтавщині завалився спорткомплекс: у влади до нього не дійшли руки, бо не було коштів

Чого чекати від бойовиків найближчим часом

Найімовірніше, на Донбасі відбулася ротація російських військ і російського командування: заїхали хлопці з Далекого Сходу, а вони зазвичай завзяті. За чотири роки ми зрозуміли, що далекосхідна ротація – це завжди загострення. Будь-яка ротація – це загострення. Але далекосхідна - особливо, тому що багато [етнічних] українців. Ну й ще буряти. А буряти з українцями – вибухова суміш. Тобто заїжджають нові командири, їм треба якось заробити грошей, і вони женуть війська вперед. Це міркування психологічне.

По-друге, це просто початок військових дій. Там же зараз все розквітло – так звана «зеленка», яка повністю змінює характер бойових дій, бо дає додаткові можливості. У неділю, наприклад, була засідка на наші війська. З голого лісу чи поля розвідувально-диверсійній групі дуже важко засісти в засідку, щоб когось атакувати. А зараз це набагато легше, тому всі розвідувальні групи почали «ловити» одна одну. Артилерійським військам також набагато легше ховатися тощо. Тобто це зміна погоди, новий сезон. Ось дві основні причини.

По-третє, є загальнополітична ситуація: переговори (помічника президента РФ Владислава Суркова зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом) Волкером провалилися, ніхто не збирається миритися та вводити миротворців, інавгурація Володимира Володимировича, Росію «ображають» в Сирії. У росіян же є така установка: «Якщо нас б'ють в Сирії, ми відповідаємо в Україні».

Отже будемо проріджувати їхні ряди, як і раніше.

Я думаю, що це ситуативне загострення. Можливо, спроба захопити якийсь будинок лісника. Серйозних змін не повинно бути, тому що для них немає підстав. Якщо Росія готуватиме якусь велику капость, ми це побачимо за місяць, тому що самі російські громадяни завалять інтернет фотографіями ешелонів з технікою, які підбираються до наших кордонів. Буде видно, що зайшли війська на територію України, про це скаже НАТО тощо.

Для масштабного наступу Росії треба накопичити сили. А росіяни так накопичують сили, що за три місяці це видно навіть домогосподаркам. Поки що немає ознак зміни ситуації. Зараз є сутички підрозділів у сірій зоні, просто більш інтенсивні, ніж взимку.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»