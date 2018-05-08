Над Кремлем не змогли підняти прапор під час інавгурації Путіна

Прапор Росії повинні були підняти під час виконання гімну,

Під час інавгурації президента Росії Володимира Путіна прапор над Кремлем заклинило на флагштоці. Кадри опубліковані в YouTube. Згідно із задумом організаторів, прапор повинні були підняти під час виконання гімну, але відповідальні за це військові не змогли виконати завдання вчасно. На відео видно, що прапор застряг: камера демонструє спроби



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Прапор Росії повинні були підняти під час виконання гімну,

Під час інавгурації президента Росії Володимира Путіна прапор над Кремлем заклинило на флагштоці. Кадри опубліковані в YouTube.

Згідно із задумом організаторів, прапор повинні були підняти під час виконання гімну, але відповідальні за це військові не змогли виконати завдання вчасно.

На відео видно, що прапор застряг: камера демонструє спроби підняти прапор, але через кілька секунд перемикається на інший план.

Користувачі соцмереж побачили в цьому якийсь «символізм», оскільки, згідно зі світовою традицією, приспущений прапор означає траур.

Першим конфуз помітило російське видання «Лентач». Там зазначили, що на попередній інавгурації Путіна 2012 року прапор повністю підняли.

Користувачі соціальних мереж вже почали писати, що ця подія - погана прикмета для Путіна.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

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