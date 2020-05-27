Скандал з сурогатним материнством - новий удар по іміджу України у світі

Україна зараз буде сприйматися у світі дикою первісною країною?

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В отеле «Венеция» в Киеве находятся десятки младенцев, рожденных суррогатными матерями, которых из-за карантина не могут забрать их биологические родители-иностранцы. Большинство из них генетические родители видят только на фотографиях и видеороликах, которые им посылает персонал. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая в настоящее время занимается проблемой «суррогатных» детей, сказала DW, что из-за карантина в Украине ждут родителей более ста младенцев. Некоторые младенцы живут в арендованных агентствами квартирах, а ухаживает за ними не медицинский персонал, а бебиситтеры.

Господи... Первые дни, первые тактильные ощущения, первый запах, биоритмы, прикосновения, тепло. Мама. Это то, что у ребенка должно быть - обязано быть! - с рождения. Какую травму это нанесет малышу? Блин, да если б у меня вот так вот отобрали моего новорожденного ребенка, которого я годами пытался бы зачать, пройдя через весь этот ад с бесплодием и антидепрессантами, потом искал по всему миру роженицу, платил деньги и потом, когда уже куплены пеленочки, игрушки и кроватки, мне не давали бы приехать и обнять его - да плевал я на все ваши ограничения, ползком через границу пополз бы.

Вы со свои карантином совсем головой поехали, друзья мои.

Скандинавы, похоже, вообще единственные адекватные люди на планете остались.

Остальные с информационным терроризмом вообще двинулись на почве запретов.

И, вдовесок, Украина сейчас опять будет выставлена по всему миру как какая-то дикая первобытная страна. Будет, будет, такие новости очень хорошо расходятся.

На ровном месте. Потому что у власти собралась конгениальная команда профессионалов. Просчитавшая все нюансы. И не метавшаяся как конь по проруби и не рубившая сплеча.

А, главное, умеющая оперативно реагировать на вылезжий откуда не ждали форс-мажор.

Собачек они вывозили, бля*ь.