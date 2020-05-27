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    Штурм Музею Гончара: Український комітет ІСОМ вимагає вибачень від Держбюро розслідувань

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    <span>В українському комітеті ICOM наголосили, що дії представників ДБР вважають неприпустимими</span> - Штурм Музею Гончара: Український комітет ІСОМ вимагає вибачень від Держбюро розслідувань
    В українському комітеті ICOM наголосили, що дії представників ДБР вважають неприпустимими
    Фото: ICOM Ukraine

    Музейники вимагають від керівництва ДБР вибачень і проведення службового розслідування інциденту

    В Українському національному комітеті Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) відреагували на штурм Музею Івана Гончара в Києві та засудили дії співробітників ДБР. Про це йдеться у повідомленні ІСОМ на сторінці у Facebook.

    У комітеті також наголосили, що дії представників ДБР вважають неприпустимими.

    «ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це – компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру», – зазначили в ІСОМ.

    Там нагадали, що співробітники ДБР застосували силу, аби увійти до виставкового приміщення музею: зламали двері, виштовхнули директора Петра Гончара і заблокували вхід. Що відбувалося всередині музею тоді – невідомо, адже всередину ані працівників музею, ані журналістів чи народних депутатів не пускали. Поліція ж обмежилася спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб.

    «Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму», – переконані представники комітету.

    Як відомо, востаннє правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою в січні 2014 році. Ця практика має бути назавжди викорінена, наголосили в ІСОМ та додали: вимагають від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування інциденту.

    Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

    Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків

    Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері. 

    Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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