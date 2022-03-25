Українці ніколи не зрозуміють росіян

Росія провела антигуманний експеримент над власним народом

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Вот, вы все спрашиваете, как они могут бомбить драматический театр, на котором огромными буквами написано «Дети». Все-таки Украина и Россия разные кардинально. Даже за восемь лет войны украинцы все равно не могут до конца понять россиян.

На самом деле все просто.

Семьдесят лет отрицательной селекции, которую над этим народом проводили большевики, дали свои плоды. И еще как! Этот эксперимент по отрицательному отбору целой нации увенчался полным успехом.

Как там, у Буковского: «десятки лет рубили людям головы – и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа».

Ну или цитата, которую приписывают Бунину: «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно».

Но к девяностым годам, даже несмотря на десятилетия гулага, расстрела по подвалам и постоянной прополки всходов от КГБ, в стране все равно из выживших народился новый слой трудовой интеллигенции.

Которая и вышла в девяносто первом на Манежную. И затем выбрала Путина

И еще двадцать лет Путин уничтожал оставшееся все, что хоть на вершок возвышалось над баклажкой «Жигулевского».

Лет пятнадцать назад тогдашний министр обороны Сергей Иванов сказал, что нам не нужны отсрочки для всех эти балалаечников – пусть надевают кирзачи и учатся ходить строем.

И балалаечники – все эти физики, лирики, айтишники, все эти доценты и лаборанты – действительно оказались не у дел.

У дел оказался новый класс – гегемон.

Путин сделал ставку на глубинный народ. И она сработала. Двадцать лет он делал классом-гегемоном гопников и быдло. И сделал-таки.

Быдло там всё. Везде. Сверху до низу. От любера в подворотне до ведущего телевидения

Найдите в ютуб видео еще со времен нападения на Грузию, две тысячи восьмого года.

Называется что-то типа «летчик-гопник». Там реально гопник, самый натуральный гопарь с района, который без мата и харчков двух слов связать не может, лысый, с ужимками, чуть не на кортах рассказывает про войну.

При этом он – пилот вертолета. Офицер. Белая кость. Авиация.

Посмотрите любое видео с любым пленным российским летчиком уже с этой войны. У вас не возникает чувства, что это инфантилы с легкой степенью дебильности? Смотришь, и только одна мысль – ВОТ ЭТО ВОТ ОФИЦЕР?? ЛЕТЧИК??

Про пехоту я вообще молчу. Тут просто говорить нечего.

И это правда так. Они правда такие. Я прожил с ними тридцать восемь лет. Два с половиной из них – в казарме, бараке, окопе. Я их знаю.

Столетия алокоголизма не могли не отразится на когнитивных и моральных способностях целой нации

Поэтому у меня нет вопроса, как они могут бомбить театр с надписью «Дети». У меня другой вопрос.

Как они вообще способны управлять этой сложной техникой? Вот это действительно загадка.

Есть такое понятие в психологии, как «нравственная идиотия». Это термин, обозначающий отсутсвие у личности неких базовых эмоций, свойственных всем другим гомо сапиенс: Сострадание. Жалость. Эмпатия.

На Украину напала орда нравственных идиотов. Нравственных кастратов. У которых сострадательные функции просто вытравлены из мозга путем девяностолетнего искусственного отрицательного отбора и тысячелетия алкоголизма.

Они просто не способны провести ни логическую, ни эмоциональную цепочку от слова «бомба» к слову «дети»

Когда я писал об этом за пару месяцев до войны, о том, что как только начнется, то бегите, бегите и не оглядывайтесь, потому что они будут давить гусеницами автомобили, расстреливать эвакуационные колонны с детьми, бомбить театры и убежища, стрелять из танка по пенсионеру – просто потому что для них это тупо легкая цель – сколько на меня говна было вылито за панику…

Но. Владимир Владимирович. Я уже даже не знаю, в какой раз хочу сказать тебе спасибо.

Можно создать какую угодно навороченную современную технику. Можно создать комплекс «Красуха-4». Реально передовая штукенция. Можно создать РЭБ «Торн». Можно сделать «Панцирь». Истребитель пятого поколения ПАК ФА. Он же Су-57. Ударный вертолет «Аллигатор». Танк Т-90 «Владимир». И прочую суперсовременную технику – которая у них есть, не надо их недооценивать.

И отдать её в руки глубинному народу.

Тем самым потомков алкоголиков, выживших в отрицательной селекции, мозги которых разрушались этанолом столетиями.

И получается в итоге не очень.

А вы спрашиваете, почему они в Чернобаевку десять раз заезжают

Так что, спасибо тебе, Володя. В очередной раз. Если бы не ты, если бы не твои эксперименты над этой территорией с дырками в дощатом полу на улице при минус тридцати – нам было бы сложнее. Намного сложнее.

Нет, Украина бы все равно победила. В любом случае. Но крови ты бы попил больше.

А сейчас твой Большой-Пребольшой Десантный Корабль с символическим названием «Орск» догорает в порту Бердянска, а вы все ни как не можете понять – да как же так вышло-то.

А вот так. Спасибо!

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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