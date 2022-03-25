У Кремлі почалася паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії – Шольц

німецькі енергетичні компанії відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілля

Керівництво країни-агресорки виявляє ознаки паніки через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц лідерам ЄС на саміті, пише Politico.

За даними видання, Шольц у своєму виступі за зачиненими дверима перед лідерами ЄС визнав, що Європі може знадобитися до п'яти років, щоб стати повністю незалежною від постачання енергоносіїв із Росії.

Коментарі Шольца прозвучали через кілька годин після того, як віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек заявив журналістам у Берліні, що німецькі енергетичні компанії відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілля з «шаленою швидкістю», а це означає, що Німеччина має бути майже вільна від імпорту російської нафти та вугілля до кінця 2022 року.

Однак у випадку з газом для цього знадобиться більш тривалий час, принаймні до середини 2024 року, сказав Габек.

Як повідомлялося, ЄС оголосить про заснування енергетичного партнерства зі США.

Нагадаємо, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі. Пізніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях. Час можливості такого шантажу вже остаточно минув.