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    Думки вголос

    Президентські вибори у 2019 році: Україна знову може втрати суб'єктність

    Якраз на соту річницю попередньої втрати. Це лякає найбільше
    Я не знаю як можна прагнути обирати лідером країни шоумена, який порівнює свою країну з повією? Я не знаю як можна прагнути обирати лідером країни ту, хто здала Росії інтереси України на перемовинах по газу, а тепер відкрито говорить що знову збирається домовлятися з Путіним? Я не знаю як можна прагнути обирати лідером воюючої країни того, хто
    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка

    Якраз на соту річницю попередньої втрати. Це лякає найбільше

    Я не знаю як можна прагнути обирати лідером країни шоумена, який порівнює свою країну з повією?

    Я не знаю як можна прагнути обирати лідером країни ту, хто здала Росії інтереси України на перемовинах по газу, а тепер відкрито говорить що знову збирається домовлятися з Путіним?

    Я не знаю як можна прагнути обирати лідером воюючої країни того, хто нищив боєздатність і розпродував армію?

    Я не знаю як можна прагнути обирати посіпаків олігархів Фірташа, Коломойського, Григоришина, Пінчука чи радикально Ахметова?

    Я не знаю чому країна досі прагне побачити на чолі солодкоголосих обіцялкіних, брехунів, циніків або чужоголосих телепузиків і не спромоглася на висунення адекватного кандидата. 

    Але я знаю що шанс зупинитися як мінімум на п‘ять років високий як ніколи. Зупинитися якщо дуже пощастить, бо реальність говорить про можливість втрати суб‘єктності. Знову. Якраз на соту річницю попередньої втрати. Це лякає найбільше.

    Читайте також: Жарти в сторону. Зеленський йде на допомогу Тимошенко?

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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