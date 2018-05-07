Жарти в сторону. Зеленський йде на допомогу Тимошенко?

Звідки взялась партія «Слуга народу» та хто за нею стоїть

Останні соціологічні дослідження засвідчили цікаву тенденцію: на майбутніх виборах 46% опитаних шукатимуть альтернативу серед нових партій (у 2014-му році таких було 28%). Також соціологи заміряли одночасно президентські рейтинги шоуменів Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського. Обидва вони – безперечні лідери за рівнем довіри,

Звідки взялась партія «Слуга народу» та хто за нею стоїть

Останні соціологічні дослідження засвідчили цікаву тенденцію: на майбутніх виборах 46% опитаних шукатимуть альтернативу серед нових партій (у 2014-му році таких було 28%). Також соціологи заміряли одночасно президентські рейтинги шоуменів Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського. Обидва вони – безперечні лідери за рівнем довіри, набирають по 6% в президентському рейтингу, а Зеленський лідирує у так званій номінації «другий вибір», тобто серед тих виборців, які не знайдуть у списку кандидатів основного фаворита.

Ні той, ні інший ще не заявляли про свої політичні амбіції, хоча Вакарчук регулярно ділиться своїм досі абстрактним баченням майбутнього країни, а у «кварталівця» вже є зареєстрована партія «Слуга народу», однойменна з відомим гумористичним серіалом. За даними групи «Рейтинг», вона вже хоч зараз проходить до Верховної Ради з 6% підтримки. Центр «Социс» дає їй ще більше – майже 8%. З початку року підтримка цього проекту суттєво зросла – за даними опитування фонду «Демініціатив» і Центру Разумкова, наприкінці минулого року рівень підтримки комічної партії складав 3,3 %.

Дійсно, кількість інфантильних та втомлених від існуючих політсил виборців, готових голосувати за «кота в мішку» тільки через розкручену назву та впізнавані обличчя, вражає. Причому поки «Слуга народу» на 100 % партія «паперова» і, крім реєстрації Мін’юстом, не має за собою зовсім нічого. Вона була зареєстрована ще в березні 2016-го року, але «Слугою народу» стала зовсім нещодавно, до ребрендингу мавши назву «Партія рішучих змін». Її звіт за 2017-й рік на сайті НАЗК не відкривається, а у звіті за четвертий квартал – майже суцільні прочерки. Втім деяку інформацію з нього дізнатись все ж можна.

На чотирьох квадратних метрах

У «Слуги народу» відкритий рахунок в невеликому банку «Глобус», але жодного руху коштів по ньому за зазначений період не відбувалось. Свій офіс на столичній вулиці Січових Стрільців, а точніше невеликий куток в ньому площею 4 квадртних метри, партія з грудня минулого року безоплатно бере у користування у адвокатського бюро Kachura Lawyers (термін оренди – до 17 липня). До цього «слуги» два місяці також «на шару» брали у користування приміщення у Письменного Петра Васильовича, повний тезка якого є заступником директору департаменту «Укрпошти».

Головою партії є юрист Іван Баканов, який керує ТОВ «Квартал 95» з 2013-го року, а в її керівні органи входять виконавчий продюсер студії Сергій Трофімов, помічник художнього керівника Марія Левченко та автори Вадим Переверзєв і Роман Маров. Відомих мільйонам облич, як бачимо, у прив’язці до партії поки нема.

«Главком» завітав за адресою офіційної реєстрації «Слуги народу», аби подивитись, як кипить партійне життя одного з основних фаворитів виборчих перегонів. Офіс партії (хоча це занадто гучно сказано) розташований на столичній вулиці Січових стрільців в великій офісній будівлі, в якій крихітні офіси винаймає безліч невеликих фірм. На сьомому поверсі в офісі, де має розташовуватись партія, знаходиться адвокатське бюро Kachura Lawyers. Власне, у неї політична сила і орендує чотири квадратних метри свого «помешкання».

На вході до будівлі «Главком» зустрічає охоронець. Кажемо, що нам треба піднятись у офіс партії. «Так, знаю таку партію. Ви зможете пройти, тільки, якщо мені звідти зателефонують і запросять вас», – пояснює він. Проте телефонувати марно. За партійним номером вперто не беруть слухавку. Врешті-решт, нам вдається пройти нагору, до офісу адвокатського бюро. «Тут знаходиться адвокатська фірма. Поки немає керівника, ми не можемо коментувати щось з приводу партії «Слуга народу», – ввічливо відповідає працівник бюро. Офіс юридичної фірми невеликий – дві кімнати. Жодного партійного представника тут не помічено.

Врешті-решт, «Главкому» вдалося поспілкувалися з співробітником Kachura Lawyers, який представився Русланом. «Дійсно партія «Слуга народу» винаймає у нас частину приміщення, але зараз вони не знаходяться тут. Якщо партія вирішить вести більш активну діяльність, то вони або переїдуть сюди, або орендують інше приміщення», – пояснює Руслан про партію, яка в останніх рейтингах долає прохідний бар’єр до парламенту.

За збігом обставин Kachura Lawyers займається оперативним створенням політичних партій. «Замовте реєстрацію політичної партії і вам перетелефонує наш адвокат», – йдеться на сайті юридичної фірми. Юристи обіцяють за бажанням клієнта оформити партію за один день і хизуються створенням 39 партій та 781 партійних осередків.

Гра Коломойського?

За словами самого Зеленського, партія була зареєстрована, аби його ідею та бренд не вкрали. «Влітку якісь пройдисвіти вирішили зареєструвати партію під назвою «Слуга народу». Я цих людей не знаю, тому відкрито говорю – «пройдисвіти», – пояснював Зеленський декілька місяців тому. – Виявляється, придумати і зареєструвати бренд – цього недостатньо, його можуть використовувати інші. Тому ми і розпочали цю історію з реєстрацією партії. Довго робили, з питаннями, проблемами, але зробили». Він наголошує, що «Слуга народу» – це не політичний проект, а «юридичний нюанс».

«Главком» намагався поспілкуватись з формальним головою партії Іваном Бакановим щодо вражаючих рейтингів та політичних перспектив, але він пояснив, що знаходиться за кордоном, тому коментувати ці питання йому незручно. За телефоном, вказаним для контактів у партійному звіті, пообіцяли передати наші контакти керівництву, яке зв’яжеться, якщо в нього з’явиться таке бажання.

Дійсно, наразі команда «Кварталу» знаходиться на щорічному фестивалі, який вона організовує у Туреччині і, скоріш за все, засновникам «Слуги народу» поки нема що сказати про своє політичне майбутнє. Зрозумілішим воно стане ближче до виборів. Сам Зеленський зауважує, що подальша доля партії відкрита. На політичному ринку ходять розмови, що цей проект тісно прив’язаний до інтересів Ігоря Коломойського, на телеканалах якого виходять програми студії «Квартал-95». При цьому вражаючі рейтинги Зеленського та його політсили розганяють на медіаресурсах, що належать олігарху, який давно перебуває за межами України. Якщо Ігор Валерійович захоче розіграти цю карту, то Зеленський та «Слуга народу» можуть стати одними з головних сюрпризів і ньюсмейкерів виборчої кампанії. На думку політтехнолога Сергія Гайдая, якщо Коломойський на президентських виборах зробить ставку на Юлію Тимошенко, то Зеленського можуть використати в ролі спікера, який симпатії до себе буде капіталізувати в її підтримку.

У 2007-му році вже була спроба створити подібний тролінг-проект – Блок Вєрки Сердючки. Навіть був проведений з’їзд і збирались передавати списки до ЦВК, але до участі у виборах так і не дійшло. «Тоді люди, яких дістала політика, вже були готові свою фігу в кишені конвертувати в підтримку якоїсь екзотичної фігури, – згадує політтехнолог Андрій Золотарьов. – Цією стежкоюі йде абсолютно віртуальна «Слуга народу». До речі, ідеї, через які Надя Савченко сидить в СІЗО, першим озвучив на екрані Зеленський – його «матюкливий» монолог, розстріл Верховної Ради з двох рук, коли він публічно артикулював те, що у людей було на язиках».

Золотарьов, як і Гайдай, вважає, що Зеленський може виступити у ролі спойлерського проекту для Тимошенко і на цьому його місію можна буде вважати виконаною. «Балотування Зеленського може заблокувати вихід у другий тур Вакарчука, на якого може зробити ставку Білий дім і деякі олігархи. Відповідно Тимошенко у другому турі будуть чекати зручні та прогнозовані для неї Порошенко або Бойко. Перестрибнути через такий спойлер Вакарчуку буде вкрай важко», – впевнений експерт.

Соцдослідження демонструють, що потенційні виборці Зеленського та його політсили – політично індеферентна молодь до 35 років. Це дуже ненадійний та непрогнозований електорат, тож і нинішні рейтинги «Слуги народу» – суто віртуальні, особливо коли системно поки не працюють «важковики». Але те, що є чимала кількість виборців, які серед існуючих партій обирають фактично гумористичну телепрограму, – само по собі є діагнозом і українському політикуму, і українським виборцям.

Павло Вуєць, Юлія Тунік, «Главком»