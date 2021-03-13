З’їзд партії «Слуга народу» змінив статут політсили

«Політради з’являться і на обласному рівні» – Корнієнко

Партія Слуга народу обрала членів нового органу – політради

З’їзд партії «Слуга народу» схвалив нову редакцію статуту партії. Відповідне рішення було ухвалено у суботу переважною більшістю голосів делегатів заходу.

За словами, очільника партії Олександра Корнієнка зміни передбачають, що в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: «Політична рада в кілька десятків осіб та Національна рада громад».

Корнієнко уточнив, що рада громад буде відповідати за формування та спрямування регіональної політики. Кошторис «буде формуватися виключно за згодою цих двох органів (Політради та ради громад)», – уточнив він.

Зокрема до політради увійшли голова фракції Давид Арахамія, голови парламентських комітетів Клочко, Аристов, Герус, Радуцький, Потураєв, Третьякова, Костін, міністр юстиції Олександр Ткаченко, віцепрем'єр Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, нардепи Віталій Бєзгін, Роксолана Підласа, Людмила Бурмійстер, Євгенія Кравчук, Андрій Холодок, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко, голова Полтавської ода Олег Синєгубов, голова Черкаської Ода Олександр Скічко, депутат Київради Олена Говорова, віцеспікер Руслан Стефанчук, Ольга Стефанишина та інші. Всього чисельність нового органу встановлена в кількості 73 осіб.

Корнієнко додав, що політради з’являться і на обласному рівні.

«Політрада області це буде політичний орган що формуватиме політику на рівні області», – зазначив Корнієнко.

Він додав, що буде змінено процедуру набуття членства в партії. Очільник партії монобільшості уточнив, що буде створено номінаційний комітет.

Після голосування за статут делегати з’їзду припинили повноваження Вищої ради партії.

Як повідомлялося, 13 березня, у суботу, відбувається 11-й з’їзд політичної партії «Слуга народу». На ньому, зокрема, присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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