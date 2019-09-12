Про споживчу інфляцію у серпні 2019 року

Богдан Данилишин Академік НАН України

Богдан Данилишин

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Загальна ситуація із динамікою споживчих цін в Україні протягом двох третин 2019 року має відчутну тенденцію до покращення

Держстат України оприлюднив інформацію про споживчі ціни за серпень поточного року. Дехто радіє, дехто тільки знижує плечима, читаючи чергове повідомлення і порівнює ціни в найближчому супермаркеті.

І все таки подивимось, що нам говорить головне статистичне відомство країни. На споживчому ринку в серпні 2019 року порівняно з попереднім місяцем зафіксовано зниження цін на 0,3%. Базова інфляція в серпні 2019 року порівняно з попереднім місяцем становила «мінус 0,1%».

З початку року споживча інфляція становила 2,7%, базова інфляція – 2,1%. У річному вимірі в серпні інфляція склала 9,0%.

У серпні інфляція формувалася переважно традиційними для цього місяця чинниками та діями окремих товаровиробників, адміністративний вплив на споживчу інфляцію був скоріше таким, що сприяв дефляції.

У серпні зафіксовано зниження споживчих цін по групі продуктів, які належать до соціально важливих. Так, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому подешевшали на 0,3%. Зокрема у серпні знизились ціни на:

фрукти – на 8,4%

овочі – на 9,0%

Проте, якщо порівнювати з липнем поточного року, в серпні вельми серйозно зросли ціни на «яйця» - на 39,2%.

По групі «одяг та взуття» у серпні зафіксовано зниження цін на 2,8% (одяг подешевшав на 1,5%, взуття – на 4,5%).

Відбулося зниження тарифів по групі «житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» - на 0,9%. В першу чергу воно викликано зниженням тарифів на природний газ для населення на 4,5%.

Споживча інфляція за січень-серпень 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року залишається на однозначній позначці – 9,0%.

Виходячи із структури індексу споживчих цін, за вісім місяців (з грудня 2018 року) найбільший внесок в споживчу інфляцію забезпечили зростання цін на:

алкогольні напої та тютюнові вироби – на 9,3%

послуги зв’язку – на 7,9%

послуги ресторанів та готелів – на 6,3%

Зафіксовано зменшення цін природний газ на 23,3%.

У річному вимірі (серпень 2019 року до серпня 2018 року) найбільше підвищились ціни на такі продукти та послуги:

залізничний пасажирський транспорт – на 25,8%

овочі – на 32,9%

хліб – 20,4%.

Водночас, у серпні в річному вимірі зафіксовано зниження цін на яйця (на 7%) та природний газ (на 5,7%).

Загальна ситуація із динамікою споживчих цін в Україні протягом двох третин 2019 року має відчутну тенденцію до покращення.

Проте, з урахуванням можливого сезонного підвищення споживчої інфляції у жовтні-грудні, не має повної впевненості в тому, що буде досягнута пріоритетна ціль НБУ щодо зниження споживчої інфляції до 5% ± 1 п. п. у поточному році, як це визначено «Основними засадами грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу».

Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть позитивно вплинути на інфляцію у вересні, слід зазначити наступні:

збереження високої сезонної пропозиції плодоовочевих товарів;

очікуване збереження курсу гривні на поточному рівні;

низькі світові ціни на природний газ (в серпні ціни на газ у Європі сягнули десятирічного мінімуму);

стабільні світові ціни на нафту.

Серед основних чинників немонетарного характеру, що можуть негативно вплинути на інфляцію у вересні, слід зазначити наступні:

трансляція суттєвого підвищення цін виробників у споживчі ціни (у липні ціни виробників зросли на 3,6%);

подорожчання квитків у приміському залізничному транспорті.

Джерело: блог Богдана Данилишина

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