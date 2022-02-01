Держдеп США зобов’язав родини дипломатів покинути Білорусь

Громадяни США, які перебувають у Білорусі чи планують туди поїздки, повинні знати, що ситуація непередбачувана, і в регіоні спостерігається підвищена напруга

США побоюються, що Росія залучить зосереджені навколо України війська для нового вторгнення

Держдепартамент США зобов’язав сім’ї американських дипломатів покинути Білорусь через непередбачену ситуацію в регіоні у зв’язку зі зосередженими довкола України російськими військами. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

«У зв’язку зі збільшенням незвичної і тривожної військової активності Росії біля кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі чи планують туди поїздки, повинні знати, що ситуація непередбачувана, і в регіоні спостерігається підвищена напруга», – інформує відомство.

Також можливе потенційне переслідування, спрямоване конкретно на іноземців. Враховуючи підвищену нестабільність ситуації, громадянам США наполегливо не рекомендується їздити до Білорусі.

«Можливості уряду США з надання планових чи невідкладних послуг громадянам США у Білорусі вже серйозно обмежені через рішення уряду Білорусі щодо штатного розкладу посольства США», – йдеться у повідомленні.

Американцям порадили уникати публічних демонстрацій і регулярно переглядати можливі плани від’їзду на випадок надзвичайної ситуації.

Зазначимо, Росія перекинула до Білорусі дивізіон ракетного комплексу «Панцир».

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.

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