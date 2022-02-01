Росія письмово відповіла США щодо «гарантій безпеки»

Поки політики не розсекретили, про що йдеться у листуванні

Білий дім США отримав документ від Кремля

Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки». Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності. Про це повідомляє Washington Post.

«Можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії», – наводить видання слова чиновника. Він відмовився розкрити зміст цього документа.

Відзначається, що Кремль перекинув понад 100 тис. військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною і проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська назад у казарми.

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це «гарантіями безпеки». Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

Як відомо, США минулої середи 26 січня передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Тепер же Росія передала Сполученим Штатам свою відповідь на американські пропозиції.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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