Новий прессекретар президента відзначився підлабузницькою заявою про Зеленського у Європі

В Офісі президента вирішили потішити марнославство Зеленського

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Ровно через 10 дней, 23 августа, должна состоятся «Крымская поатформа». Важно ли это для Украины? Да, потому что «Крымская платформа» может актуализировать вопрос о возвращении Крыма на международном уровне. В каком случае проведение этой дипломатической инициативы можно будет считать успешной? В случае, если приедут лидеры ведущих мировых стран, которые и будут помогать реализовывать стратегию возврата принятую на этом саммите. А это президенты и премьер-министры США, Германии, Франции, Великобритании и Канады. Если же вместо них будут не первые, а лишь разные официальные лица и не более, то саммит станет элементом пиара для Зеленского. Но без первых лиц даже пиар будет неполноценным. Ведь Зеленский, который хочет потешить свое тщеславие, не сможет сделать пару фоточек в окружении мировых лидеров из-за их отсутствия в Киеве.

Но есть проблема. Уже известно, что никто из этих гостей не планирует приезжать, хотя изначально и рассматривали такую возможность. Да, в Киев 23.08 не Приедут Байден, Меркель, Макрон и Джонсон. Они конечно пришлют кого-то из официальных лиц, для морально-утешительного участия, но это будет не то. Совсем не то. Каждый из них не приедет из-за того, что ляпнул или сделал наш самый величайший политик современности. Его ошибки и провалы в международной деятельности выливаются в игнорирование «Крымской платформы» со стороны мировых лидеров. Думаю, что если он, вместо выполнения своих прямых обязанностей, чаще будет требовать ответ у Байдена на вопрос «почему мы не в НАТО?», атаковать реформу корпоративного управления, публично обвинять Германию и Францию в том, что они недостаточно сильно поддерживают Украину, а его окружение должно и дальше пытаться шантажировать коллективный Запад угрозами о развороте к Китаю, то мировые лидеры не только не приедут в Киев, но даже не будут брать трубку на звонки Зеленского. Кстати, после истории с Чаусом, скорее всего, не приедет и президент Молдовы Майа Санду. Так что Володимир Зеленський сделал все, чтоб уровень «Крымской платформы» не стал высоким. И фоточек не будет. Ну, разве что с саммита первых леди.

На фоне всего этого выглядит крайне смешным и подхалимским заявление нового пресс-секретаря нашего президента о том, что без участия Зеленского вопросы безопасности не решаются. Вполне возможно, что его укусила Мендель, а может ему сказали, что он в отличие от предшественницы мало восхваляет гений Зеленского и не отличается подхалимажем, но такое заявление на фоне происходящего выглядит, как банальная ложь от ОП, которая должна потешить тщестлавие Зеленского. Значит выводы на Банковой никто не сделал и кризис отношений Украины с международными партнёрами будет лишь углубляться. Но при том, каков уровень компетентности у Зеленского и кто в его окружении, другого ждать и не стоит.

Джерело: блог Борислава Берези

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